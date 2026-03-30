El artista urbano Payaso x Ley continúa ganando terreno en la escena musical internacional tras el éxito de su sencillo “Secreto”, el cual se ha posicionado como uno de los temas más virales en Perú. La canción destaca actualmente en los rankings de Spotify y YouTube, evidenciando una sólida aceptación por parte del público local.

El fenómeno también se ha trasladado a redes sociales, especialmente en TikTok, donde el tema ha superado los 200 mil videos generados por usuarios, creadores de contenido y comunidades de baile. Esta viralidad ha permitido que “Secreto” se convierta en un sonido recurrente dentro del movimiento urbano en el país.

“Secreto” se convierte en uno de los temas más virales en plataformas digitales en Perú.

Este impulso representa un punto clave en la expansión internacional del artista, quien ha logrado conectar con nuevas audiencias fuera de su mercado base. Su propuesta se posiciona como una de las más sólidas del género urbano cubano en la actualidad, fortaleciendo su presencia en Latinoamérica.

El artista cubano consolida su proyección internacional tras conectar con nuevas audiencias en el mercado peruano.

Como parte de este crecimiento, Payaso x Ley iniciará una gira nacional en Perú desde el 10 de abril, llevando su música a distintos escenarios. Las presentaciones prometen alta convocatoria, energía en vivo y una conexión directa con el público que ha impulsado su éxito viral.

La gira es producida por Befocus Music, bajo la dirección de su CEO Raynier González, quienes han implementado una estrategia integral que combina posicionamiento digital, marketing orgánico y expansión territorial, consolidando al artista como una marca en ascenso dentro de la industria musical latina.