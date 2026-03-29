“El Reventonazo de la Chola” emitió un episodio especial el pasado sábado 28 de marzo, en homenaje a Manolo Rojas, quien falleció a los 63 años. Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando Kike Suero se animó a cantar el tema “Amigo” de Roberto Carlos.

Durante el programa especial, la Chola Chabuca se mostró conmovida por el homenaje y le preguntó a Kike Suero cómo le gustaría que el público recuerde a Manolo Rojas, a lo que dijo: “Él nació para hacer reír y el Perú tiene que recordarlo tal cual, con una sonrisa”.

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Tras esta declaración, Kike Suero tomó el micrófono e interpretó una emotiva versión de “Amigo”, tema de Roberto Carlos, en homenaje al fallecido Manolo Rojas, con quien compartió en más de un programa humorístico.

Kike Suero no pudo evitar cantar con la voz quebrada por el fallecimiento de su amigo y compañero de trabajo, a quien aseguró que admiraba por su carisma y talento para hacer reír al público en cualquier situación.

Manolo Rojas falleció

El actor cómico Manolo Rojas, recordado por su trabajo en diversas producciones televisivas de humor y su participación histórica en el programa radial “Los Chistosos”, falleció a los 63 años tras un aparente ataque cardiaco el pasado 27 de marzo.

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Tras la partida del actor cómico, la familia emitió un comunicado en redes sociales donde explicó que todos sus integrantes están “con el corazón profundamente destrozado”.

Kike Suero interpretó una emotiva versión de “Amigo”, tema de Roberto Carlos, en homenaje a Manolo Rojas. (Foto: Captura de YouTube)

“Como familia y equipo de trabajo, hoy atravesamos uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas. La partida de nuestro líder y jefe deja un vacío inmenso, imposible de llenar. Estamos desconsolados, sin palabras y sin consuelo ante una pérdida tan grande”, explicaron en la carta abierta al público.