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Kike Suero se conmueve al cantar “Amigo” en homenaje a Manolo Rojas. (Foto: Captura de YouTube)
Kike Suero se conmueve al cantar “Amigo” en homenaje a Manolo Rojas. (Foto: Captura de YouTube)
Por Redacción EC

“El Reventonazo de la Chola” emitió un episodio especial el pasado sábado 28 de marzo, en homenaje a Manolo Rojas, quien falleció a los 63 años. Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando Kike Suero se animó a cantar el tema “Amigo” de Roberto Carlos.

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