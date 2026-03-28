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Resumen

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En programas como “Los Chistosos”, una voz no es solo una voz. Es ritmo, timing, memoria. Es saber cuándo entrar o callar, y cuándo empujar un personaje hasta el borde sin romperlo. Por eso la muerte de Manolo Rojas, ocurrida el viernes 27 de marzo a los 63 años, no deja solo una silla vacía en la cabina: deja un vacío en el pulso de un programa que durante años hizo del humor político y la improvisación una forma de compañía para el país.

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Alejado de los escenarios televisivos y de las cabinas rariadles , el humorista de 91 años comparte en esta entrevista recuerdos íntimos de sus más de sies décadas de trayectoria artística, y nos cuenta cómo pasa hoy sus días
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Entrevista