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Los cantantes Marc Anthony, Farruko, Christian Nodal y Quevedo actuarán en la primera gala de los Premios Juventud que se celebrará el próximo 3 de setiembre en Marbella. ( Foto: Instagram / @marcanthony - @farruko - @quevedo.pd)
Los cantantes Marc Anthony, Farruko, Christian Nodal y Quevedo actuarán en la primera gala de los Premios Juventud que se celebrará el próximo 3 de setiembre en Marbella. ( Foto: Instagram / @marcanthony - @farruko - @quevedo.pd)
Por Agencia EFE

Los cantantes Marc Anthony, Farruko, Christian Nodal y Quevedo actuarán en la primera gala en Europa de los Premios Juventud, los galardones anuales de música latina de la cadena estadounidense Televisa Univision, que anunció este jueves 13 de agosto los diez primeros nombres de su cartel.

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