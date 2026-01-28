Escuchar
(2 min)
Nadia Ferreira anuncia que espera a su segundo hijo con Marc Anthony. (Foto: Instagram/@nadiaferreira)

Nadia Ferreira anuncia que espera a su segundo hijo con Marc Anthony. (Foto: Instagram/@nadiaferreira)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Nadia Ferreira anuncia que espera a su segundo hijo con Marc Anthony. (Foto: Instagram/@nadiaferreira)
Nadia Ferreira anuncia que espera a su segundo hijo con Marc Anthony. (Foto: Instagram/@nadiaferreira)
Por Redacción EC

La modelo paraguaya Nadia Ferreira sorprendió a sus seguidores al anunciar, a través de sus redes sociales, que está esperando a su segundo hijo con Marc Anthony. Con esta noticia, el reconocido intérprete de salsa se convertirá en padre por octava vez, mientras que la pareja celebrará la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que esperan a su segundo hijo juntos
Famosos

Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que esperan a su segundo hijo juntos

“Durante mucho tiempo traté de acercarme a él”: Henry Spencer cuenta cómo se reconcilió con Carlos Alcántara y cómo mantiene vigencia
Teatro

“Durante mucho tiempo traté de acercarme a él”: Henry Spencer cuenta cómo se reconcilió con Carlos Alcántara y cómo mantiene vigencia

Streamer pide disculpas públicas tras comentario racista contra Pol Deportes
Famosos

Streamer pide disculpas públicas tras comentario racista contra Pol Deportes

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”
Historias

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”