Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que esperan a su segundo hijo juntos

La modelo paraguaya Nadia Ferreira sorprendió a sus seguidores al anunciar, a través de sus redes sociales, que está esperando a su segundo hijo con Marc Anthony. Con esta noticia, el reconocido intérprete de salsa se convertirá en padre por octava vez, mientras que la pareja celebrará la llegada de un nuevo integrante a su familia.

El anuncio fue realizado este miércoles 28 de enero, una fecha especial para ambos, ya que también conmemoran tres años de matrimonio. En la publicación, Ferreira compartió una fotografía junto a Marc Anthony y su hijo Marco, tocando el avanzado estado de gestación de la modelo. “¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor” , se lee en el mensaje que acompañó la imagen.

Si bien en los últimos días ya circulaban rumores sobre un posible embarazo, la pareja decidió confirmar la noticia de manera oficial en esta fecha significativa, generando una ola de felicitaciones y reacciones positivas entre sus seguidores y colegas del mundo artístico.

Marc Anthony es padre de Arianna y Chase —este último adoptado— fruto de su relación con Debbie Rosado. Con Dayanara Torres tuvo a Cristian y Ryan, mientras que de su matrimonio con Jennifer Lopez nacieron los mellizos Emme y Max. Actualmente, con Nadia Ferreira, es padre del pequeño Marco y ahora espera a su segundo hijo junto a la ex Miss Universo.

Nadia Ferreira confirma embarazo y Marc Anthony será padre por octava vez. (Foto: Instagram/@nadiaferreira)

La historia de amor entre el cantante y la modelo se hizo pública en marzo de 2022, cuando un video viral los mostró besándose durante una celebración. Diez días después, el salsero confirmó el romance desde el escenario durante un concierto en Estados Unidos, enviándole besos a quien hoy es su esposa.

Aunque la relación generó críticas por la diferencia de edad entre ambos, Marc Anthony respondió en su momento con un mensaje contundente en redes sociales: “Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean” . Hoy, la pareja celebra una nueva etapa marcada por la llegada de un nuevo bebé.

