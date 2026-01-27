Escuchar
(2 min)
Jaime 'Choca' Madros, Edson Dávila y Janet Barboza. (Foto: Difusión)

Jaime 'Choca' Madros, Edson Dávila y Janet Barboza. (Foto: Difusión)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jaime 'Choca' Madros, Edson Dávila y Janet Barboza. (Foto: Difusión)
Jaime 'Choca' Madros, Edson Dávila y Janet Barboza. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

América Hoy” vuelve con una nueva temporada este lunes 02 de febrero a las 9:30 de la mañana, trayendo lo último del espectáculo, entrevistas, salud y mucho más entretenimiento.

“América Hoy” regresa con una nueva conductora
Famosos

“América Hoy” regresa con una nueva conductora

Ministerio de Cultura denunció agravios contra Pol Deportes en programa de ‘streaming’
Famosos

Ministerio de Cultura denunció agravios contra Pol Deportes en programa de ‘streaming’

Teatro Marsano respalda a Sergio Galliani y niega maltratos contra Sonia Oquendo
Famosos

Teatro Marsano respalda a Sergio Galliani y niega maltratos contra Sonia Oquendo

Mariel Ocampo regresa a la televisión como antagonista en “Valentina Valiente”
Televisión

Mariel Ocampo regresa a la televisión como antagonista en “Valentina Valiente”