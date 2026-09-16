Por Sonia del Águila

Hubo un tiempo en que Marc Anthony podía caminar tranquilamente por Lima. Nadie corría detrás de él. No había teléfonos esperando una fotografía ni multitudes pronunciando su nombre. Tampoco camionetas rodeadas de seguridad. Era 1993 y aquel muchacho neoyorquino de 25 años, delgado, de cabello largo y lentes ovalados, todavía estaba muy lejos del artista capaz de llenar estadios alrededor del mundo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.