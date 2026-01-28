Christian Cueva lanza explosivo mensaje en redes: “Ya es momento de decir la verdad”

Christian Cueva encendió las redes sociales tras compartir un explosivo mensaje en su cuenta de Instagram que muchos usuarios interpretaron como una indirecta dirigida a su aún esposa, Pamela López. Aunque el futbolista no la mencionó de manera explícita, el contenido de la publicación dejó entrever una supuesta infidelidad, lo que desató una fuerte polémica entre sus seguidores.

En la historia difundida ante más de un millón de personas, el jugador del Club Juan Pablo II escribió un mensaje cargado de acusaciones. “Tremendo rabo de pajas que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo” , se lee en la primera parte del texto.

La publicación de Cueva generó una ola de reacciones y críticas en redes sociales. (Foto: Captura/@cueva10oficial)

Cueva continuó señalando que estaría dispuesto a contar todo lo que conoce, asegurando que no le importa la reacción pública. “Poco me interesa lo que me digan. Recuerda quién confió y gracias a quién tuviste otra vida” , añadió, sin precisar a quién iba dirigido el mensaje, aunque en redes sociales se atribuyó a Pamela López.

En otro tramo de la publicación, el seleccionado nacional mencionó a varias figuras conocidas del fútbol y de la farándula peruana. “Te los nombro: lo que salió de tu propia boca, no de la mía. Allí va: Edwin Pérez, Colo Ibáñez, Tenchy Ugaz, Dayron y muchos más personajes”, escribió.

Finalmente, Cueva aseguró que existen más personas involucradas y exhortó a que se conozca “bien la historia”. “Tengo más. Repito, no lo digo yo, fue la persona que se cree virgen. Yo solo digo lo que me contaron. Deja ser feliz a las personas” , concluyó.

La publicación generó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde los usuarios dejaron mensajes divididos entre el respaldo y la crítica. Comentarios como “Por fin habló Cuevita”, “Respeta a tus hijos” o “Hace rato era” reflejaron el impacto del mensaje del futbolista.

