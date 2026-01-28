Christian Cueva lanza explosivo mensaje en redes: “Ya es momento de decir la verdad”

Escuchar
Cueva publica duro mensaje y reaviva la controversia con Pamela López. (Foto: Captura/@cueva10oficial)

Por Redacción EC

Christian Cueva encendió las redes sociales tras compartir un explosivo mensaje en su cuenta de Instagram que muchos usuarios interpretaron como una indirecta dirigida a su aún esposa, Pamela López. Aunque el futbolista no la mencionó de manera explícita, el contenido de la publicación dejó entrever una supuesta infidelidad, lo que desató una fuerte polémica entre sus seguidores.

