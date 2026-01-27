Flavia López, Miss Grand Perú 2025, se une a ‘Esto es Guerra’ y niega relación con Patricio Parodi

Este lunes, la modelo peruana Flavia López, quien fue coronada Miss Grand Perú 2025, fue anunciada como la nueva integrante de “Esto es guerra” 2026, marcando su debut en televisión tras participar en el certamen internacional.

López, que apareció en utilizando la tradicional capa dorada, fue recibida con entusiasmo por los conductores y el elenco, en especial por Patricio Parodi, siendo el primero en darle la bienvenida con un cálido abrazo.

Patricio Parodi recibió con un abrazo a Flavia López en EEG. (Fotos: Jesús Saucedo)

En ese sentido, ante los comentarios de Rosángela Espinoza, quien insinuó un acercamiento sentimental entre ambos al afirmar que “los amigos no se besan en la boca”, López fue tajante al aclarar su relación con Parodi.

“Estoy la verdad muy emocionada, nerviosa, también es parte de, pero estoy muy contenta de estar aquí... [Sobre Patricio] Somos amigos” , declaró la reina de belleza durante su presentación.

Por su parte, Parodi admitió conocer a la modelo desde hace más de un año y confirmó que compartieron tiempo recientemente.

“Súper contento. No me esperaba. El fin de semana hemos estado en la playa con un grupo de amigos. La conozco hace más de un año, somos buenos amigos”, señaló el competidor.

¿Quién es Flavia López?

Con 20 años de edad, López cuenta con una trayectoria destacada en concursos de belleza. Y es que, en 2023 quedó en el Top 6 en Teen Universe y fue ganadora del Teen Fan Vote.

Igualmente, en junio 2025 estuvo incluida en el Top 5 del Miss Perú representando a Huanchaco. Finalmente, en octubre 2025 representó a Perú en el Miss Grand International en Tailandia, tras suceder a Arlette Rujel.