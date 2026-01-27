Flavia López, Miss Grand Perú 2025, se une a ‘Esto es Guerra’ y niega relación con Patricio Parodi

Escuchar
La modelo fue anunciada como la nueva integrante del 'reality' de América TV | Foto: YouTube - América TV (Captura) / Composición EC

Este lunes, la modelo peruana Flavia López, quien fue coronada Miss Grand Perú 2025, fue anunciada como la nueva integrante de “Esto es guerra” 2026, marcando su debut en televisión tras participar en el certamen internacional.

