Después del histórico triunfo de Luciana Fuster en 2023, la expectativa vuelve a centrarse en el escenario tailandés. Este 18 de octubre, el MGI Hall de Bangkok será sede de una nueva edición del Miss Grand International, certamen que reunirá a más de 60 candidatas de todo el mundo en una competencia que promete espectáculo, glamour y despliegue técnico de primer nivel.

Entre ellas destaca Flavia López, representante oficial del Perú, quien ya ha logrado captar la atención internacional al posicionarse en el Top 10 del Pre Arrival, una dinámica virtual que mide la interacción y el respaldo de los seguidores en redes sociales. Su desempeño digital le permitió compartir una cena privada con el presidente de la organización, Nawat Itsaragrisil, junto a otras nueve candidatas seleccionadas, fortaleciendo su perfil como una de las favoritas de la temporada.

¡Imperdible! Flavia López podría traer la corona al Perú: cuándo y dónde ver el Miss Grand International 2025 en vivo | Foto: Miss Grand International (Facebook)

¿Cuándo son los Miss Grand International 2025?

La edición 2025 del Miss Grand International se celebrará este 18 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, uno de los escenarios más importantes del circuito de certámenes internacionales.El evento reunirá a más de 60 candidatas de todo el mundo, que competirán por una de las coronas más reconocidas del planeta. El Perú será representado por Flavia López, modelo y comunicadora que busca repetir la hazaña lograda por Luciana Fuster en 2023.

¿A qué hora son los Miss Grand International 2025?

La gala dará inicio a las 19:00 horas locales de Bangkok (09:00 en Lima y Ciudad de México, 11:00 en Buenos Aires).El espectáculo incluirá la tradicional apertura musical, las rondas de traje de baño y vestido de noche, la ronda de preguntas y la esperada coronación de la nueva reina.El MGI Hall fue elegido por su moderna infraestructura y capacidad para recibir a delegaciones internacionales, prensa y público local, lo que garantiza un despliegue técnico de alto nivel.

¿Por dónde ver los Miss Grand International 2025?

El certamen podrá verse en vivo y de manera gratuita a través de dos plataformas oficiales:

YouTube (Grand TV): transmisión en tiempo real con calidad audiovisual HD.

transmisión en tiempo real con calidad audiovisual HD. Facebook (Miss Grand International): cobertura completa, interacción con otros espectadores y opción de activar recordatorios.

Ambas alternativas permitirán disfrutar del evento sin restricciones de ubicación ni pago, lo que promete una amplia audiencia global durante la noche de la coronación.

Flavia López fue la ganadora del certamen Reina Adolescente Perú 2022.

¿Quiénes son los presentadores de los Miss Grand International 2025?

La organización aún no ha confirmado la lista completa de conductores, aunque se espera la participación del presidente del certamen, Nawat Itsaragrisil, junto a Christine Opiaza, actual Miss Grand International, quien entregará la corona a su sucesora.El evento contará además con la presencia de invitados internacionales y artistas locales que animarán los distintos segmentos de la gala.

¿Quiénes son los favoritos de los Miss Grand International 2025?

Entre las competidoras que llegan con mayor respaldo en redes sociales se encuentran las representantes de Filipinas, Tailandia, Venezuela, Brasil, España y Guatemala, además de la peruana Flavia López, quien logró ingresar al Top 10 del Pre Arrival, un reto virtual de votación que mide el apoyo del público en Instagram.

Gracias a ese reconocimiento, López participó en una cena privada junto a las candidatas más votadas y el presidente de la organización, donde consolidó su presencia como una de las favoritas latinoamericanas. “Somos parte del Top 10 Pre Arrival y no podía dejar de agradecerles por su apoyo. Estoy fascinada con esta experiencia”, expresó la modelo en sus redes.