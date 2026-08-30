Horóscopo de HOY, domingo 30 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: algún desacuerdo provocará roces en la pareja, pero una sugerencia hará renacer la armonía. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: alguien será valiente.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: la armonía estará en riesgo y se impone cuidar la relación con iniciativas que generen calidez. Salud: con buen descanso mejorará. Sorpresa: una traba caerá.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: la afinidad crecerá con alguien agradable y le conducirá a disfrutar de dulces vivencias. Salud: un tratamiento será eficaz. Sorpresa: súbito cuestionamiento.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: creerá que a la relación le faltan momentos de alegría y por eso, tomará iniciativas divertidas. Salud: cada día estará mejor. Sorpresa: un misterio se fortalece.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: momentos de revelaciones inquietantes, cambios, reconciliaciones deseadas y relaciones nuevas. Salud: el ejercicio le hará bien. Sorpresa: encuentro incómodo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: la calidez mutua crea momentos inolvidables y aumenta la armonía en la pareja. Salud: alivio para las rodillas. Sorpresa: visitas muy esperadas.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: momento agradable en la relación, acuerdos y coincidencias fortalecerán la armonía. Salud: elegirá alimentos sanos. Sorpresa: hallazgo emotivo.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: momento para la sinceridad en la pareja, la verdad disipará temores y dudas. Salud: el gimnasio le dará energía. Sorpresa: alguien le decepcionará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: al actuar con generosidad en la pareja, pronto recibirá una amorosa respuesta. Salud: una dieta sana ayudará. Sorpresa: respuesta inesperada.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: un tercero generará confusión e inseguridad que podrían afectar la armonía. Salud: nervios alterados se aliviarán. Sorpresa: alguien se alejará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: querrá relacionarse con una persona tímida, lo que exigirá mayor sensibilidad. Salud: el dolor de cabeza cederá. Sorpresa: elogio inesperado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: tendrá demasiadas expectativas con cierta persona, pero mejor será verla tal como es. Salud: un control será apropiado. Sorpresa: una esperanza se recupera.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TEMPERAMENTAL Y DISPUESTA A LA LUCHA PARA OBTENER SU LUGAR EN EL MUNDO.