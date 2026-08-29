La película peruana ‘Separada pero nunca sola’, dirigida por Ani Alva Helfer y ambientada en los paisajes de Tarapoto, se presentó formalmente en conferencia de prensa previa a su llegada a las salas de cine de todo el país este 3 de septiembre.

El largometraje cuenta con las actuaciones protagónicas de Emilia Drago, Nicolás Galindo, Joaquín de Orbegoso y Ximena Palomino, a quienes se suma el talento de los intérpretes tarapotinos Brandon Pereira y Ximena Luna, elegidos tras una masiva convocatoria en San Martín.

“Es bueno dar una mirada, descentralizar el cine y no solo por el paisaje sino por el talento, y ‘Separada pero nunca sola’ es prueba de ello. La historia se puede amoldar a cualquier escenario, pero la belleza de Tarapoto es muy idónea”, señaló Alva Helfer.

La directora detalló además las dificultades operativas del rodaje en el oriente peruano debido a los cambios climáticos repentinos. Al respecto, recordó que durante las grabaciones enfrentaron precipitaciones imprevistas en medio de las tomas, situación que los obligó a adaptar el plan de trabajo diario sobre la marcha.

El reparto principal también compartió su experiencia durante el proceso de filmación. La actriz Emilia Drago anticipó que la propuesta está orientada a todo el público familiar, mientras que Joaquín de Orbegoso indicó que el rodaje en la selva, iniciado hace un año, representó un hito importante en su trayectoria.

En tanto, Pereira expresó su satisfacción por debutar en el cine y valoró la oportunidad creativa brindada por el equipo directivo, al tiempo que Ximena Luna definió el trabajo conjunto con el elenco limeño como una experiencia gratificante de aprendizaje.