“Separada pero nunca sola” se estrenará en todas las salas de cine del país este 3 de septiembre | Foto: Difusión
“Separada pero nunca sola” se estrenará en todas las salas de cine del país este 3 de septiembre | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La película peruana ‘Separada pero nunca sola’, dirigida por Ani Alva Helfer y ambientada en los paisajes de Tarapoto, se presentó formalmente en conferencia de prensa previa a su llegada a las salas de cine de todo el país este 3 de septiembre.

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