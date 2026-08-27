La película peruana, protagonizada por Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso y Armando Machuca, celebró su avant premiere en Tarapoto. (Foto: Difusión)
La película peruana, protagonizada por Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso y Armando Machuca, celebró su avant premiere en Tarapoto. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

“Separada, pero nunca sola” llegó a Tarapoto para celebrar su avant premiere con una noche de cine, música y mucha emoción. La película peruana, protagonizada y producida por Emilia Drago, presenta una historia sobre los nuevos comienzos y la amistad. La cinta llegará a los cines de todo el país este 3 de setiembre.

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