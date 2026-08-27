La alfombra roja se realizó en Cinerama Tarapoto y contó con la presencia de los protagonistas Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso, Armando Machuca, Nicolás Galindo y Ximena Palomino. Los actores sorprendieron a los asistentes tras llegar a bordo de una mototaxi, uno de los vehículos más representativos de la ciudad.
La celebración también permitió reconocer el aporte del talento local a esta producción de cine peruano. Junto al elenco principal desfilaron Ximena Luna, Brandon Pereira, Nuria Mayor, Paolo Shuña y Jordi Pérez, artistas de la región que participaron en la película.
Emilia Drago se mostró especialmente emocionada por regresar a Tarapoto, ciudad que guarda un significado especial para el equipo de la película. “Estoy fascinada de regresar a Tarapoto. Esta película la hicimos con mucho amor, que fue el que recibimos desde el día uno de rodaje”, señaló la actriz.
Por su parte, Armando Machuca animó a las familias a acudir a las salas desde el 3 de septiembre, fecha del estreno nacional. “Vengan con toda la familia desde el 3 de septiembre. No se van a arrepentir”, expresó.
Tras la proyección, la directora Ani Alva Helfer compartió su emoción por presentar por primera vez la película ante el público de Tarapoto y destacó el encuentro con actores y técnicos de la región. “Tarapoto merece ser vista mucho más”, sostuvo, en referencia al potencial de la ciudad.
Con el público de Tarapoto como los primeros espectadores, “Separada, pero nunca sola” inició oficialmente su camino hacia el estreno nacional el próximo 3 de septiembre.