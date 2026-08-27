“Separada, pero nunca sola” llegó a Tarapoto para celebrar su avant premiere con una noche de cine, música y mucha emoción. La película peruana, protagonizada y producida por Emilia Drago, presenta una historia sobre los nuevos comienzos y la amistad. La cinta llegará a los cines de todo el país este 3 de setiembre.

La alfombra roja se realizó en Cinerama Tarapoto y contó con la presencia de los protagonistas Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso, Armando Machuca, Nicolás Galindo y Ximena Palomino. Los actores sorprendieron a los asistentes tras llegar a bordo de una mototaxi, uno de los vehículos más representativos de la ciudad.

La celebración también permitió reconocer el aporte del talento local a esta producción de cine peruano. Junto al elenco principal desfilaron Ximena Luna, Brandon Pereira, Nuria Mayor, Paolo Shuña y Jordi Pérez, artistas de la región que participaron en la película.

La película peruana, protagonizada por Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso y Armando Machuca, celebró su avant premiere en Tarapoto. (Foto: Difusión)

Emilia Drago se mostró especialmente emocionada por regresar a Tarapoto, ciudad que guarda un significado especial para el equipo de la película. “Estoy fascinada de regresar a Tarapoto. Esta película la hicimos con mucho amor, que fue el que recibimos desde el día uno de rodaje”, señaló la actriz.

Por su parte, Armando Machuca animó a las familias a acudir a las salas desde el 3 de septiembre, fecha del estreno nacional. “Vengan con toda la familia desde el 3 de septiembre. No se van a arrepentir”, expresó.

La película peruana, protagonizada por Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso y Armando Machuca, celebró su avant premiere en Tarapoto. (Foto: Difusión)

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Tras la proyección, la directora Ani Alva Helfer compartió su emoción por presentar por primera vez la película ante el público de Tarapoto y destacó el encuentro con actores y técnicos de la región. “Tarapoto merece ser vista mucho más”, sostuvo, en referencia al potencial de la ciudad.

La película peruana, protagonizada por Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso y Armando Machuca, celebró su avant premiere en Tarapoto. (Foto: Difusión)

Con el público de Tarapoto como los primeros espectadores, “Separada, pero nunca sola” inició oficialmente su camino hacia el estreno nacional el próximo 3 de septiembre.