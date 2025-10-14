Tras un recorrido por varios festivales internacionales, y su reciente estreno en la últimas edición del Festival de Cine de Lima, la película peruana ‘Vino la noche’ llegará a los cines peruanos este jueves 13 de noviembre.

Dirigida por Paolo Tizón, la cinta sigue a un grupo de jóvenes que se enlista en un riguroso entrenamiento militar de Fuerzas Especiales en la Fuerza Aérea del Perú y se prepara para combatir en la peligrosa zona del VRAEM.

“En un país como el Perú, siempre es relevante hablar de las Fuerzas Armadas y de su rol en la sociedad. Y mi película lo hace. Así como el mundo militar atraviesa la historia de mi país, también atraviesa mi mundo personal y familiar”, manifestó el director.

A su vez, respecto a las grabaciones de ‘Vino la noche’, el director contó que acompañó por 10 meses a jóvenes aspirantes a convertirse en soldados para combatir en un conflicto bélico real.

La trayectoria del filme comenzó en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, uno de los pocos festivales de cine de clase A en el mundo, junto a eventos como Cannes, Berlín o Venecia.

El aclamado documental, dirigido por Paolo Tizón, se estrena en el 29.° Festival de Cine de Lima PUCP | Foto: Difusión

En su estreno mundial, la película fue reconocida con el Premio Especial del Jurado y el Premio FIPRESCI a la Mejor Película. A este reconocimiento se sumó el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Málaga.

Luego el recorrido continuó por países como Estados Unidos (en el MoMA de Nueva York) y por países como Portugal, México, Egipto, España, Rusia, Cuba, Francia, Ecuador, Colombia, entre otros.

‘Vino la noche’ ha sido ampliamente destacada por la crítica especializada en medios internacionales de prestigio, incluyendo Variety, The Hollywood Reporter, The Film Verdict, Cineuropa, Le Polyester y Ubiquarian.