El cineasta peruano Francisco Lombardi presentó oficialmente en Lima su más reciente película, “El corazón del lobo”. La producción, que se estrena en cines el próximo 2 de octubre, aborda el complejo tema de la violencia en el Perú, basándose en hechos reales.

Además, el elenco está conformado por una combinación de talento conocido y rostros nuevos, encabezados por Víctor Acurio (conocido por su papel en 'Willaq Pirqa’), el debutante Jared Vicente Sánchez, y actores como Silvana Díaz Goicochea, Paul Ramírez, Martín Martínez, José Fernández, Alberick García y Martín Velásquez.

“Buscábamos un elenco fresco, sin la carga de figuras muy conocidas, porque la historia exigía autenticidad y una mirada realista”, afirmó el director durante la conferencia donde presentó el filme, producido por La Soga Producciones.

De otro lado, Lombardi compartió detalles sobre el proceso creativo y las motivaciones detrás de este esperado estreno, enfatizando el profundo significado personal que el proyecto tiene para él.

“Ha sido para mí una experiencia muy fuerte a varios niveles. Por un lado, el rodaje en la selva significó un enorme reto físico y logístico, lleno de dificultades geográficas, pero también un aprendizaje invaluable”, comentó.

Para añadir: “Y por otro lado, desde lo personal, siento que esta película me permite cerrar una deuda pendiente con una mirada sobre la violencia en nuestro país. Durante muchos años, el fenómeno del terrorismo era un fantasma que aún no podía abordar en el cine”.

El corazón del lobo