Para Andrés Vásquez, Alejandro Ochoa y Felipe Galat, los tres rostros detrás de Timø, aterrizar en Lima es volver a un lugar donde se sienten en casa, el trío colombiano tiene claro que la conexión con el Perú es distinta. La relación entre el trío colombiano y el Perú ha madurado desde su primera gira, consolidando un vínculo que mezcla la admiración musical con una profunda conexión cultural y gastronómica, no hay viaje en el que no prueban algo nuevo y “siempre rico”.

El cariño del público peruano y el amor por la comida

“Comemos delicioso. Creo que es lo más rico de venir acá, no hay un solo plato feo que uno se pueda comer en Perú” dice Felipe. Sin embargo, más allá de los platos que pueden probar, la banda ha identificado un patrón en el consumo de su música en nuestro país. Mientras que en otros mercados las métricas favorecen sus temas más pop o rockeros, el público peruano tiene una debilidad clara: la “vértebra latina” dice Alejo.

Según el análisis de los tres, los fans locales piden y celebran con mayor fuerza los ritmos bailables y tradicionales. Canciones como “Palabras” (su actual sencillo promocional) y “Refugio” (el merengue que abre su nuevo disco) se han convertido en himnos en redes sociales. “Al peruano le gusta su salsita”, dice emocionado Andrés.

Estas últimas canciones pertenecen a Canto pa’ no llorar, el segundo álbum de la banda, lanzado en febrero y concebido como un homenaje a la música con la que crecieron. El disco tienen sonidos de artistas como Juanes, Bacilos, Maná o Carlos Vives, referentes inevitables para una generación que creció escuchando CDs familiares en viajes largos por carretera.

“Queríamos hacer la música que nos inspiró a tomar un instrumento por primera vez”, explica Andrés. Por eso decidieron grabar el álbum completamente con instrumentos reales.

Esta inspiración llega a Lima, una de las ciudades donde los reciben con mucho cariño, tal es así que recuerdan que el trend de “Juernes” nació por un fan peruano. Es por esta razón, que el trío bogotano regresa por tercera vez a la ciudad el próximo 8 de noviembre en el Centro de Convenciones Barranco, una fecha que prometen será “estratégica y muy especial”.

El grupo se declara fan de la comida peruana, en cada visita han probado algo nuevo. / Joel Alonzo

De la amistad al estudio

Uno de los puntos más fuertes de su nuevo álbum, Canto Pa’ No Llorar, el último disco del trío, son las colaboraciones. Sin embargo, Timø ha sido selectivo, eligiendo solo tres participaciones para mantener un tono introspectivo.

Juan Duque y la “vibra real”: Con el colombiano grabaron “Traguita”. Para la banda, esta unión nació de una amistad genuina: “El rollo con Juan fue distinto porque se volvió un amigo y por eso la energía que compartimos es muy única, es amistad real”, confiesa Andrés sobre el proceso de grabación.

La conexión española: El álbum incluye colaboraciones con Nil Moliner (“Ese Verano”) y Vanesa Martín (“Todo Va A Estar Bien”). Esta cercanía con España nació tras vivir un par de meses allá el año pasado, donde conectaron profundamente con la escena artística local.

Pero ya imaginan futuras colaboraciones con artistas peruanos. Los nombres aparecen rápido: Alejandro Aramburú de Los Santos Bravos, Fabian, Nic y hasta Gian Marco forman parte de esa lista de músicos con los que les gustaría compartir estudio o escenario.

Un solo universo

Canto Pa’ No Llorar marca una diferencia importante respecto a Conquistar el planeta, su álbum anterior, mientras el primer trabajo funcionaba más como una recopilación de distintas etapas musicales de la banda, el segundo busca una identidad sonora mucho más clara y coherente.

“Queríamos que escuches una canción y sepas inmediatamente que pertenece a este universo”, comenta Felipe. La intención era construir un disco en donde todas las canciones convivieran bajo una misma atmósfera inspirada en el pop latino de los 2000.

El sencillo principal del álbum, Palabras, resume perfectamente esa idea. Con ritmo tropical y espíritu festivo, la canción habla de las promesas vacías dentro de una relación. Es una salsa pop que convierte el desencanto en una invitación a bailar. “El amor no se sostiene solo con palabras”, explican.

Los nuevos aires de Timø

La banda atraviesa hoy uno de los momentos más importantes de su carrera. En marzo se presentaron en Lollapalooza Argentina y también tuvieron un paso destacado por el Festival Estéreo Picnic. Hace unos días anunciaron su show en el Pepsi Center de México y recientemente confirmaron su primer Movistar Arena en Bogotá, un escenario con el que soñaban desde que empezó el proyecto. Además, la revista Rolling Stone los acaba de incluir en la lista Future of Music.

En medio de ese crecimiento internacional, se preparan para una nueva gira internacional que incluirá Perú, Ecuador, México, España, Guatemala y Estados Unidos. Pero antes de eso, la banda planea hacer algo que no había podido permitirse desde sus inicios: detenerse.

“Vamos a desaparecer unos meses para hacer música”, cuentan. “Desde que empezó Timø nunca hemos parado realmente. Ahora queremos encerrarnos a crear el próximo álbum”.

Y quizás ahí esté la clave de su conexión con el público: en canciones hechas para cantar fuerte, bailar con nostalgia y recordar que incluso en medio del caos todavía puede existir un refugio y siempre puede llegar un “juernes”.