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El trío colombiano vuelve a Perú con su nuevo disco Canto pa no llorar, pero promete cantar sus éxitos más pedidos.
El trío colombiano vuelve a Perú con su nuevo disco Canto pa no llorar, pero promete cantar sus éxitos más pedidos.
/ Joel Alonzo
Por Alejandra Garboza

Para Andrés Vásquez, Alejandro Ochoa y Felipe Galat, los tres rostros detrás de Timø, aterrizar en Lima es volver a un lugar donde se sienten en casa, el trío colombiano tiene claro que la conexión con el Perú es distinta. La relación entre el trío colombiano y el Perú ha madurado desde su primera gira, consolidando un vínculo que mezcla la admiración musical con una profunda conexión cultural y gastronómica, no hay viaje en el que no prueban algo nuevo y “siempre rico”.

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