El cantautor peruano Pascal se presentó el 15 de septiembre en Xochimilco, Ciudad de México, como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia de México, donde celebró el famoso grito de libertad.

De ese modo, el artista compartió escenario con la actriz y cantante mexicana Mariana Seoane para interpretar su sencillo a dúo, “Amantes del peligro”, ante una audiencia de miles de personas.

Tras su actuación, Pascal continuará su agenda de promoción con un tour escolar en la Ciudad de México, programado del 29 de septiembre al 4 de octubre. El objetivo de esta gira es llevar su música y un mensaje centrado en valores positivos y superación a estudiantes de diversas instituciones educativas.

Este tipo de actividad ya fue implementada con éxito por el artista en Medellín, Colombia, donde recientemente realizó un tour escolar que, según un comunicado de prensa del intérprete, alcanzó a más de 10 000 jóvenes.

MÁS INFORMACIÓN: Artista peruano Pascal es destacado por revista Rolling Stone y asiste a Los 40 Music Awards

¿Quién es Pascal?

Pascal, formado en Berklee College of Music, es un músico peruano conocido por su estilo pop contemporáneo. En 2024, su tema “Nos Duele Tanto” alcanzó el Doble Disco de Platino en Perú, logrando mantenerse por más de 26 semanas en el Top 50 de Spotify Perú.

El lanzamiento de “Amantes del Peligro” con Mariana Seoane en 2025 busca reforzar su posicionamiento en el mercado latinoamericano.

Pascal