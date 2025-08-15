El reconocido cineasta peruano Francisco Lombardi ha lanzado el tráiler de su más reciente película, “El corazón del lobo”, basada en la novela “El miedo del lobo” de Carlos Enrique Freyre.

La cinta, que se estrenará el 2 de octubre de 2025, propone una mirada cruda y conmovedora al interior de la organización terrorista Sendero Luminoso, pero desde la perspectiva de un niño asháninka.

El elenco está encabezado por Victor Acurio, conocido por su papel en 'Willaq Pirqa’, junto al debutante Jared Vicente Sánchez, Silvana Díaz Goicochea, Paul Ramírez, Martín Martínez, Jose Fernández, Alberick García y Martín Velásquez.

De otro lado, la producción, rodada en Tarapoto y Pariamarca entre octubre y noviembre de 2024, incorpora diálogos en español y asháninka para preservar la riqueza cultural del relato.

A su vez, el guion, coescrito por Augusto Cabada y el propio Lombardi, equilibra la dureza de los hechos con la sensibilidad del testimonio infantil.

¿De qué trata la nueva película de Pancho Lombardi?

El relato sigue a Aquiles, un niño de nueve años que es secuestrado de su aldea y forzado a crecer en medio del adoctrinamiento y la violencia.

La historia se centra en su lucha por sobrevivir, impulsado por el único objetivo de escapar y reencontrarse con su padre.

Fragmento del rodaje de la película

“Este proyecto nos permite revisitar un periodo doloroso de nuestra historia reciente desde una perspectiva poco explorada: la de un niño arrebatado de su mundo y obligado a sobrevivir en un entorno hostil ”, comentó Lombardi, quien forma parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que organizan los premios Oscar.

Afiche oficial de la película 'El Corazón del Lobo'

Producida por La Soga Producciones, “El corazón del lobo” ya tuvo una exitosa exhibición especial el pasado 9 de agosto en el Festival de Cine de Lima (FCL), donde logró llenar la sala en su primera presentación.