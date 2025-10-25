La película peruana “El corazón del lobo”, la más reciente obra del cineasta Francisco Lombardi, fue seleccionada para la Competencia Latinoamericana de Largometrajes del 40.° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

El prestigioso festival argentino, único de Categoría “A” en Latinoamérica y que data desde 1954, se desarrollará del 6 al 16 de noviembre del presente año.

El anuncio de la selección se da mientras el filme inicia su cuarta semana en cartelera nacional, superando los 77 mil espectadores a nivel nacional, consolidándose como una de las producciones peruanas más vistas del año.

“El corazón del lobo”, producida por La Soga Producciones, aborda una parte de la historia del país, combinando la memoria histórica con el drama humano.

Sobre la selección, el protagonista de la cinta, Víctor Acurio, expresó su agradecimiento y alegría: “Enormemente feliz de que la selección al Festival. Es una película que está contada desde la verdad. Sigamos viviendo con memoria para no repetir en mismo camino. El que no sabe su historia está condenado a repetirla”.

La película continúa en exhibición en las principales salas de cine de Perú.