“Good boy”: cuando el mejor amigo del hombre protagoniza una película de horror

“Good Boy” (“Buen chico”) llega a la cartelera como tantas películas de terror, en especial para un país como este, donde su éxito está casi asegurado. El tema es que aquí el protagonista no es un humano, sino un perro. El mejo amigo del hombre ahora también es el actor más sensible e inocente.

La película sigue a Indy, un perro de tamaño mediano que se muda con su amo a una casa que acaba de heredar. Apenas llegan el animalito se percata de una presencia sobrenatural que persigue a ambos. Toda la película está rodada desde el punto de vista del animal, quien reacciona a los eventos típicos del género: golpes súbitos a la puerta, sombras inexplicables y la aparición de seres entre lo humano y lo monstruoso.

Este es el primer largometraje Ben Leonberg, quien no tuvo mejor idea que elegir a su propia mascota como el protagonista; su favoritismo se explica en que necesitaba un animal que confiara en él, con el que trabajar no sea un problema. ¿Sobrevive el animal al final de la película? Este texto no lo revelará, pero el espectador tiene que estar preparado para todo.

En entrevista con Polygon Leonberg habló de un temor real entre los que crían perros y que inspiró la cinta: ¿Por qué mi mascota le ladra al vacío, como si estuviese viendo algo que yo no? “Probablemente haya una razón perfectamente válida para eso, pero la imaginación humana no puede evitar pensar lo peor, pensar en fantasmas”, dijo el cineasta. “Quería jugar con esa ansiedad. Luego, en el proceso de escritura y rodaje, se trató de descubrir cómo contar una historia que realmente se mantuviera dentro de esa perspectiva, donde estuviéramos limitados a todo lo que el perro puede llegar a entender, como una manera de hacer que esta narrativa se desarrolle”.

El cineasta destacó que su perro no actúa, que por su propia naturaleza es incapaz de entender que está dentro de una película, y que todas las “expresiones” que muestra en pantalla, como el miedo y la curiosidad, son en realidad creadas por el ambiente de la cinta, sumado a la proyección que hace la audiencia sobre el animalito.

“Creo sinceramente que así es como funciona la mayor parte de la película: la puesta en escena le dice al público cómo debe sentirse, y luego ellos proyectan esa emoción. Indy solo nos escucha hacer ruidos tontos en el set, y el público dice: ‘Vaya, tengo miedo, entonces el perro debe tener miedo.’ Pero no lo tiene. Solo está tratando de entender qué están haciendo su mamá y su papá (los dueños)”, agregó.

Más animales del horror

Mientras Indy es una fuerza del bien en “Good Boy”, hay otros animales que han representado lo contrario en el cine. Ahí está “Cujo” (1983), donde un perro san bernardo contrae la rabia y se vuelve particularmente violento, asesino incluso. También está “Cementerio de mascotas” (1989), donde un gato vuelve a la vida con un cambio de personalidad, lo cual da pie a tragedias en la vida de una familia. Películas fundacionales sobre el horror de mascotas, ambas se inspiraron en relatos de Stephen King. Y más allá de las evidentes bestias, como “Tiburón” (1975), está “Los pájaros” (1963), película con la que Alfred Hitchcock le dio alas al horror.