“Una película con una audacia poco común”: nuestra reseña de “Good Boy”, la nueva película de terror protagonizada por un perro

En el universo del cine de terror, pocas propuestas se atreven a mirar el miedo desde un punto de vista verdaderamente inusual. “Good Boy”, el sorprendente debut de Ben Leonberg, lo hace con una audacia poco común: contar una historia sobrenatural desde la mirada (y los sentidos) de un perro.

Esta producción, respaldada por Shudder e IFC Films, combina el formato de una clásica historia de casa embrujada con una sensibilidad casi poética. En el centro de todo se encuentra Indy, un adorable Nova Scotia Duck Tolling Retriever, que se convierte en el inesperado protagonista de un relato donde la lealtad y el terror se mezclan en dosis iguales.

Lo que podría haber sido una simple curiosidad o un experimento fallido termina siendo una experiencia emocionalmente potente y visualmente envolvente. Leonberg no se conforma con ofrecer sustos; su meta es explorar el amor, el miedo y la conexión entre un animal y su dueño, incluso cuando el horror amenaza con devorarlo todo. En Saltar Intro de El Comercio te contamos qué nos pareció la película protagonizada por un perro que está dando que hablar en todo el mundo.

Una cabaña, un hombre enfermo y un perro fiel

Desde sus primeros minutos, “Good Boy” transmite una sensación de malestar silencioso. Todd (interpretado por Shane Jensen) es un hombre marcado por una misteriosa enfermedad. Después de ser encontrado inconsciente por su hermana, con rastros de sangre en la boca, decide aislarse del mundo y refugiarse en la vieja casa de su difunto abuelo, acompañado únicamente por su inseparable compañero, Indy.

"Good Boy" es una película de terror con un guion a cargo de Alex Cannon y Ben Leonberg (Foto: What's Wrong With Your Dog)

Lo interesante es que desde el primer plano entendemos que la historia no nos pertenece a nosotros, los humanos. La cámara se posiciona al nivel del perro, obligándonos a observar todo a través de su mirada. La cabaña se convierte así en un espacio distorsionado, lleno de sonidos, olores y sombras imposibles de comprender desde la razón.

Esa perspectiva animal redefine por completo la noción de “terror doméstico”: cada puerta que cruje, cada corriente de aire, cada movimiento en la oscuridad se siente amplificado. Leonberg convierte el entorno rural en una extensión del miedo interior de sus personajes. Todo vibra, todo respira, todo parece observarlos.

El horror sensorial

En lugar de recurrir al terror explícito, “Good Boy” se construye sobre la percepción instintiva. Indy no entiende el concepto de “fantasma”, pero siente el peligro. Su agudo oído capta ruidos que los humanos no oirían, su olfato detecta presencias invisibles, y su cuerpo reacciona antes que su mente.

Ese enfoque sensorial convierte la película en una experiencia casi física para el espectador. Los efectos de sonido son minuciosos: desde los pasos amortiguados hasta el viento que silba entre los árboles. Todo sugiere que algo se mueve más allá del campo de visión.

A medida que Todd se debilita y su comportamiento se torna errático, el espectador empieza a dudar: ¿es el bosque el que está embrujado o es la mente del propio Todd la que se está desmoronando? Indy, incapaz de entenderlo, se ve arrastrado por esa espiral de confusión. Su miedo no proviene de lo desconocido, sino de la pérdida del vínculo con su dueño.

Un vínculo inquebrantable en medio del caos

Más allá de su envoltorio de horror, “Good Boy” es, en el fondo, una historia de amor y fidelidad. Indy es el tipo de personaje que no puede rendirse, incluso cuando todo a su alrededor se derrumba.

Todd, cada vez más enfermo y perturbado, representa la figura del amo que se apaga lentamente. Indy, sin comprender la causa, continúa protegiéndolo, acompañándolo en cada paso, vigilando cada rincón. Esa devoción incondicional se convierte en el verdadero corazón de la película.

Leonberg utiliza esa relación para crear una tensión emocional que va más allá del miedo: el espectador teme por Indy no solo porque esté en peligro físico, sino porque lo vemos sufrir emocionalmente. Su miedo más grande no es el monstruo, sino la posibilidad de quedarse solo.

La mirada de un “buen chico”

Uno de los aspectos más notables de “Good Boy” es que su protagonista no es una creación digital ni un animal amaestrado al extremo: Indy es el perro real del director. Esa autenticidad se nota. Cada reacción, cada movimiento, cada mirada transmite verdad.

Leonberg filma con paciencia y respeto, evitando cualquier artificio. La fotografía de Wade Grebnoel acompaña con planos bajos, oscuros y prolongados, reforzando la idea de que el mundo es más grande y más intimidante cuando lo observas desde el suelo.

El montaje de Curtis Roberts también juega un papel clave, alternando entre los momentos de quietud absoluta y los estallidos de terror. En medio de todo, las viejas cintas de video que Todd mira obsesivamente (grabaciones en VHS donde su abuelito, interpretado por Larry Fessenden, enseña taxidermia y da consejos inquietantes) agregan una capa de misterio familiar que parece extenderse más allá de la muerte.

"Good Boy" es un filme del director Ben Leonberg que se desarrolla a lo largo de 72 minutos de metraje (Foto: What's Wrong With Your Dog)

Ecos de traumas y herencias oscuras

Aunque “Good Boy” funciona perfectamente como una historia de casa embrujada, también es una reflexión sobre la enfermedad, el legado y el peso del pasado. Todd no solo lucha contra un mal físico, sino contra un tipo de corrupción que parece heredada.

Las imágenes del abuelo disecando animales y hablando a la cámara sugieren una cadena de obsesiones transmitidas de generación en generación. En ese sentido, la presencia sobrenatural podría interpretarse como una manifestación del trauma o de la culpa.

Indy, ajeno a todo esto, actúa como un espejo de la inocencia. No entiende el pecado ni el castigo, solo siente el afecto. Su amor puro contrasta con la podredumbre que se esconde en las paredes de la casa.

No todo es perfecto

A pesar de su ingenio y su potencia visual, “Good Boy” no está exenta de fallas. Con apenas 73 minutos de duración, hay momentos en los que la película repite sus propios recursos. Varias secuencias se construyen sobre el mismo patrón: Indy escucha un ruido, lo sigue, y la tensión se disipa sin resolución.

Por eso, algunos críticos han señalado que el relato habría funcionado mejor como un mediometraje o un corto largo. Sin embargo, incluso con esas repeticiones, la propuesta nunca pierde su identidad. Leonberg demuestra un dominio notable de la atmósfera y del ritmo interno del miedo.

Lo importante no es tanto el resultado de la historia, sino el viaje emocional del perro: cómo pasa del desconcierto al heroísmo, cómo su instinto de supervivencia se transforma en una misión de amor.

En conclusión: una ‘joya’ pequeña pero sincera

Con recursos mínimos, un solo escenario y un protagonista que no habla, Ben Leonberg logra una de las películas de horror más singulares de los últimos años. “Good Boy” no depende de sobresaltos baratos ni de efectos visuales, sino de una atmósfera cuidadosamente construida, donde cada sonido y cada sombra tienen peso.

Su mayor triunfo está en recordarnos algo esencial: el horror no siempre proviene del monstruo, sino del miedo a perder aquello que amamos.

“Good Boy” es, en definitiva, una fábula oscura sobre la lealtad y la soledad, narrada desde el punto de vista más puro posible: el de un perro que solo sabe amar.

Ben Leonberg firma aquí un debut que anuncia un futuro prometedor, y su protagonista, Indy, se gana con justicia el título del mejor chico del año.

“Good Boy” ya está disponible en todas las salas de cine de Perú.