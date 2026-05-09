Con EGEC, el primer contacto se realizó por WhatsApp. La institución promueve paquetes de diplomados de 240 horas académicas —una carga que, en cualquier programa serio, implicaría meses de dedicación sostenida— a precios que van desde S/ 120 por uno hasta S/ 380 por siete. Nos ofrecieron, además, una “modalidad acelerada” por S/ 250 que prometía la certificación de tres diplomados en menos tiempo, sin esperar los dos meses que dura cada programa en su versión regular. Aceptamos.

Elegimos el Diplomado en Marketing de Contenidos, el de Gestión de Redes Sociales y el de Gestión Comercial, tres áreas que aparecen habitualmente en convocatorias del sector privado y público. Lo más revelador fue que nos brindaron las fechas de los tres diplomados: de junio a agosto, de agosto a octubre y de octubre a diciembre, todas figurarían con el año 2025, cuando nosotros hicimos la operación en marzo del 2026 sin haber estudiado.

La plataforma de EGEC tenía habilitados videos por cada diplomado, pero el contenido total no superaba las ocho clases de aproximadamente una hora cada una. Es decir, unas ocho horas reales frente a las 240 que promete el certificado. No fue necesario reproducir un segundo: la modalidad acelerada no exige verificación alguna.

Pagamos y, en cuestión de minutos, los tres diplomas llegaron a nuestro correo electrónico y WhatsApp. El mensaje que acompañó el envío fue el siguiente: “ya se enviaron los diplomas al correo, los descarga y guarda por favor ya que si los vuelve a solicitar le cobrarán un adicional”.

Diplomado brindado por EGEC con fecha falsa. Foto: El Comercio.

Con ESIEP, en cambio, no llegamos a concretar ningún pago. Pero la conversación fue igualmente ilustrativa. La institución también comercializa paquetes de diplomados: siete por S/ 380, cinco por S/ 300, cuatro por S/ 250. Al preguntarles por el contenido, admitieron que algunos de los certificados ofrecidos no contaban con clases grabadas.

Lo que siguió fue una negociación sobre fechas. ESIEP nos propuso cinco diplomados con periodos ya asignados: de junio a setiembre de 2025 llevaríamos un diplomado, de octubre a diciembre de 2025 llevaríamos dos y lo mismo para enero a marzo de 2026. Además, aclaró que podíamos llevar hasta tres diplomados con la misma fecha.

“Si es para una postulación la próxima semana tendría que hacer la certificación inmediata con fechas anteriores. Hoy tendría que pasarme sus datos y se le colocaría del año pasado”.

Solicitamos cambiar las fechas para que todas figuraran en 2025 y nos propusieron nuevas fechas acorde a lo que pedíamos. El criterio para organizarlos, según nos explicaron, era evitar que los períodos se “crucen”. La lógica no era académica: era logística. El objetivo era que el historial formativo del postulante luciera coherente en su hoja de vida.

Solicitamos el cambio de fecha a ESIEP y aseguraron que las cambiaron.

“Se trata de certificados propios, no oficiales del sistema universitario”, señaló la exministra de Educación Marilú Martens al ser consultada sobre este mercado. “Y aquí el problema más grave es que el propio Estado termina validando este circuito cuando contrata o asigna funciones a personas que sustentan su formación en diplomados de dudosa calidad”.

Por ahora, el problema seguirá vigente y sus consecuencias alcanzan a quienes sí cursan programas rigurosos, asisten a clases durante horas y cumplen exigencias reales, pero que, al postular al Estado, su nivel en el papel está a la par de quienes no lo hacen.