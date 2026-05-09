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Resumen

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La Unidad de Investigación reveló cómo tres escuelas virtuales otorgan diplomados de 384 horas académicas en 15 minutos. El patrón se repite con otras instituciones: EGEC (Escuela Global de Educación Continua Perú) y ESIEP (Escuela Integral de Especialización Profesional) ofrecen diplomas a la carta, sin la menor exigencia académica, y agregando un elemento: la posibilidad de elegir fechas de los diplomados que mejor le convengan a su cliente para que su hoja de vida luzca coherente ante una convocatoria del Estado.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.