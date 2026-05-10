Horóscopo de HOY, domingo 10 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: un encuentro fortuito derivará en algo inesperado, conocerá a su alma gemela. Salud: un dolor crónico se aliviará. Sorpresa: promesa cumplida.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: pasarán momentos difíciles en la pareja pero tomará la decisión correcta y le entenderán. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: encuentro fortuito.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: su encanto impactará en el entorno cercano, alguien lo percibirá y quedará impactado. Salud: necesitará calmar la ansiedad. Sorpresa: alguien activará recuerdos.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: resolverá una situación que en otros tiempos no podía y llamará la atención de alguien. Salud: estará alerta por tropiezos. Sorpresa: falla inesperada.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: su encanto estará irresistible y no será pasado por alto. Se avecina un encuentro romántico. Salud: retomará deportes o gimnasia. Sorpresa: vieja deuda será cancelada.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: la acción de gente entrometida afectarán la armonía pero actuará con carácter. Salud: buena, cada día mejor. Sorpresa: alcanzará una meta difícil.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: momento para escuchar con el corazón y tomar iniciativas que faciliten la armonía. Salud: cambiará la dieta y mejorará. Sorpresa: intercambio favorable.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: aunque cueste manifestar los sentimientos, lo hará para afianzar la pareja. Salud: se calmarán sus nervios. Sorpresa: alguien será obstinado.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: con coraje reforzará el encanto y atraerá a esa persona que parece distante. Salud: cierta molestia se disipará. Sorpresa: vencerá a un rebelde.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: resolverá una situación difícil en la pareja sin cambiar ni hacer promesas. Salud: un estudio resultará bien. Sorpresa: revelación incómoda.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: alguien que parece distante estará atraído por su gran encanto, pero otro se alejará. Salud: necesita hidratarse más. Sorpresa: hallará un querido objeto.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su alma sensible se activará al conocer a alguien en un encuentro donde la pasará bien. Salud: cierto dolor terminará. Sorpresa: alguien mostrará afecto.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONFORMISTA AL VESTIRSE, NADA EXTRAVAGANTE, SIEMPRE BUSCANDO LO CLÁSICO.