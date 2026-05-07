Por Redacción EC

El mes de mayo trae una de las celebraciones más esperadas del año para muchas familias peruanas: el Día de la Madre, una fecha pensada para agradecer y reconocer el rol fundamental que cumplen en la familia. La conmemoración, extendida a nivel global, tiene distintos orígenes y formas de celebrarse. A continuación, repasamos su historia y las fechas en que se celebra en Perú y otros países.