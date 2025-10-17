“The Smashing Machine”: Dwayne Johnson enfrenta el peor estreno de su carrera y su reinvención actoral

En “The Smashing Machine”, Dwayne Johnson se rompe. No a golpes, como en sus películas de acción, sino por dentro, frente a una cámara que ya no lo graba como a un héroe, sino como a un hombre en ruinas. En esta cinta dirigida por Benny Safdie y producida por el estudio A24, Johnson interpreta a Mark Kerr, leyenda de la UFC y figura tan brillante como trágica de las artes marciales mixtas. Y lo hace, literalmente, disfrazado de otro: prótesis faciales, treinta libras más de músculo y una mirada cansada.

Kerr —el verdadero— fue un gladiador de los noventa: disciplinado, imparable, devorado poco a poco por las adicciones y las lesiones. La película no lo idealiza, y la crítica lo sabe. El filme fue recibido con una ovación de quince minutos en el Festival de Venecia, pero la gloria de los aplausos no se tradujo en boletos vendidos. “The Smashing Machine” recaudó apenas seis millones de dólares en su primer fin de semana, el peor estreno de toda la carrera de Johnson.

Lejos de las declaraciones más optimistas, el actor prefirió mantener lo aprendido al interpretar a su personaje y asumir la realidad con serenidad. “No puedes controlar la taquilla, pero sí tu entrega. Y esta película me cambió la vida”, escribió en sus redes sociales. Palabras que, viniendo del hombre que levantó franquicias multimillonarias sobre sus hombros, resultan consecuentes con su nuevo enfoque como actor: historias sobre hombres reales, no superhéroes.

Dwayne "La Roca" Johnson como Mark Kerr y Emily Blunt como Dawn Staples en una escena de la película "The Smashing Machine" (Foto: A24)

Un hombre de taquilla

Esta cinta conecta directamente con la vida de Dwayne Douglas Johnson, quien antes de ser una estrella de Hollywood fue solo un chico de linaje luchador. Hijo de Rocky Johnson y nieto del samoano Peter Maivia, creció entre camerinos y cuadriláteros, aprendiendo que el público ama tanto la fuerza como el espectáculo. Su primer nombre artístico, Rocky Maivia, combinaba ambos legados; pero cuando decidió transformarse en un personaje más arrogante, más teatral, el público lo rebautizó con un apodo que ya no lo abandonaría: The Rock.

De la lucha libre al cine hubo apenas un salto. Su aparición como el Rey Escorpión en “La momia regresa” (2001) fue tan breve como determinante: Universal vio en él al heredero natural de Schwarzenegger y le ofreció protagonizar “El rey escorpión” (2002). El éxito fue inmediato. Con la ceja levantada y el carisma intacto, Johnson entró en la gran maquinaria de Hollywood. Luego vendrían cintas de poco éxito como “El tesoro del Amazonas” (2003), “Pisando fuerte” (2004), “Doom: la puerta del infierno” (2005), y más tarde las franquicias que lo consagraron como talismán de taquilla: “Rápidos y furiosos”, “Jumanji”, “Terremoto: la falla de San Andrés”, “Moana” y “Hobbs & Shaw”.

La primera película en la que actuó ‘The Rock’ fue ‘El regreso de la momia’. (IMBD)

Con más de dos décadas sumando más de diez mil millones de dólares en recaudación mundial, Johnson no era solo un actor; era un género en sí mismo. Hollywood percibió su cada vez mayor popularidad. Cuando los estudios necesitaban un éxito asegurado, llamaban a La Roca. Y él llegaba, con una sonrisa y una camisa demasiado ajustada, para garantizar el milagro financiero.

Pero toda fórmula se desgasta, y “Black Adam” (2022) fue la prueba. Aquella cinta, que aspiraba a ser la piedra angular de un nuevo universo cinematográfico, terminó revelando los límites de la imagen que Johnson había construido. Era hora de mutar. Tras años de éxitos colosales, decidió romper su propio molde. Dejar de ser The Rock para ser, otra vez, Dwayne. “The Smashing Machine” (2025) es esa ruptura: su apuesta por un cine de autor. Si alguna vez fue el actor mejor pagado del mundo, hoy es el que más tiene que demostrar. Con “The Smashing Machine”, La Roca apunta su golpe más duro, pero no contra un rival ni contra la taquilla, sino contra sí mismo.