Después de un exitoso recorrido por festivales y cines a nivel global, en el que recaudó el impresionante monto de US$8.5 millones de taquilla, la película de terror “Good Boy” (en español: "Good Boy: Confía en su instinto") llega al streaming. Así, si quieres disfrutar—en la comodidad de tu casa—de esta historia que se presenta desde la perspectiva de un perro leal, esta nota es para ti. Aquí te cuento todos los detalles sobre su lanzamiento en Shudder.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Ben Leonberg y tuvo un modesto presupuesto de US$70,000.

Sin embargo, gracias al impacto de su tráiler, muchísimos usuarios de las redes sociales se mostraron ansiosos por ver la producción... logrando que el efecto del “boca a boca” se refleje en sus cifras de taquilla.

¿DE QUÉ TRATA “GOOD BOY”?

“Good Boy” narra la historia de Todd (Shane Jensen), un joven que decide mudarse con su perro Indy a la antigua casa de su abuelo fallecido, la cual ha estado abandonada durante años.​

No obstante, desde el momento en el que llegan, queda claro que si bien el perrito le tiene un inmenso miedo a la vivienda, su lealtad hacia Todd es inquebrantable.​

De esta manera, el nuevo mundo de Indy se llena de inquietudes y presencias sobrenaturales.

Entonces, incapaz de expresar verbalmente sus temores, el can debe enfrentarse a los demonios que amenazan a su dueño... aunque su vida corra peligro.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “GOOD BOY”?

“Good Boy” está protagonizada por Indy, el perro real del director. Él es un Retriever de Nueva Escocia que no tuvo entrenamiento previo como intérprete.

En el elenco principal del largometraje, lo acompañan:

Shane Jensen como Todd , el dueño de Indy

, el dueño de Indy Arielle Friedman como Vera , la hermana de Todd

, la hermana de Todd Larry Fessenden como el abuelo fallecido de Todd

como el abuelo fallecido de Todd Stuart Rudin como Richard, un vecino de Todd

como Richard, un vecino de Todd Max como Bandit, el Golden Retriever mascota del abuelo de Todd

¿CÓMO VER “GOOD BOY” EN EL STREAMING?

“Good Boy” se estrena en Shudder el viernes 21 de noviembre del 2025.​

Por lo tanto, si te encuentras en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia o Nueva Zelanda, puedes ver la película de terror con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

En EE. UU., estos son los planes que ofrece Shudder:

Plan mensual: $8.99

$8.99 Plan anual: $89.99

Cabe resaltar que la cinta también está disponible para alquilar y/o comprar en portales como Google Play, iTunes y Amazon.

"Good Boy" es una película del director Ben Leonberg que se desarrolla a lo largo de 73 minutos de metraje (Foto: What's Wrong With Your Dog)

