“Good Boy” es una de las películas que se perfila como una de las apuestas más innovadoras del terror en el 2025, al presentar una historia del subgénero “casas embrujadas” desde la perspectiva de un perro. Así, tras el éxito de su tráiler en redes sociales, miles de personas ya quieren disfrutar de esta interesante cinta.

Vale precisar que la producción es la ópera prima del director Ben Leonberg, quien coescribió el guion junto a Alex Cannon.

Además, se sabe que el rodaje del filme tardó nada más ni nada menos que 400 días durante 3 años. Esto, debido a las complejidades que suponían dirigir a un perro real.

¿DE QUÉ TRATA “GOOD BOY”?

“Good Boy” narra la historia de Indy, un perro cobrador (en inglés: retriever) que se muda junto con su dueño Todd (Shane Jensen) desde la ciudad a una antigua granja rural que perteneció al abuelo del hombre.

Y, aunque la casa tiene fama de estar embrujada, Todd ignora las advertencias. Sin embargo, Indy comienza a percibir presencias sobrenaturales inquietantes que son invisibles para los humanos... pero muy reales para él.

Entonces, incapaz de comunicar sus miedos a Todd, el leal perrito debe enfrentarse a las fuerzas malignas que amenazan a su humano.

Así, a medida que la actividad sobrenatural se intensifica, la lealtad del perro se pone a prueba en un intento desesperado por proteger a quien más ama.

EL TRÁILER DE “GOOD BOY”

El tráiler oficial de “Good Boy” se lanzó el pasado 17 de agosto de 2025 y causó sensación inmediata: en solo 4 días, el avance superó el millón de visualizaciones.

Por si fuera poco, la preocupación de los espectadores hizo que las búsquedas de “¿muere el perro en ‘Good Boy’?” aumentaran en un 2000% en Google.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “GOOD BOY”?

El elenco de “Good Boy” está liderado por Indy, el perro real del director Ben Leonberg. A él lo acompañan:

Shane Jensen como Todd , el dueño de Indy

, el dueño de Indy Larry Fessenden como el abuelo de Todd

como el abuelo de Todd Arielle Friedman como la hermana de Todd

como la hermana de Todd Stuart Rudin

Anya Krawcheck

¿CUÁNDO SE ESTRENA “GOOD BOY”?

“Good Boy” se estrena en los cines estadounidenses el viernes 3 de octubre de 2025, bajo la distribución de Independent Film Company (IFC).

Eventualmente, la producción estará disponible en la plataforma de streaming Shudder en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

Cabe resaltar que, para Latinoamérica y España, todavía no se ha confirmado una fecha de estreno oficial.

El póster de "Good Boy", película dirigida por Ben Leonberg que se desarrolla a lo largo de 72 minutos de metraje (Foto: What's Wrong With Your Dog?)

