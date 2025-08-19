Tras lanzar la aclamada “Talk to Me” (en español: “Háblame”) en el 2023, los cineastas gemelos Danny y Michael Philippou vuelven a la pantalla grande con “Bring Her Back” (en América Latina: “Haz que regrese” y en España: “Devuélvemela“), una película de terror sobre el duelo que lleva el horror psicológico y sobrenatural a otro nivel. ¿Te gustaría saber más acerca de la producción? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que esta cinta tiene la marca de la distribuidora A24 y trae consigo estupendas actuaciones de la nominada al Oscar Sally Hawkins y de los jóvenes intérpretes Billy Barratt, Sora Wong y Jonah Wren Phillips.

Así, todos juntos presentan una intensa y cruda historia con algunas de las escenas más conmovedoras que ha mostrado -jamás- el cine de terror contemporáneo.

¿DE QUÉ TRATA “BRING HER BACK”?

“Bring Her Back” se centra en Andy, un chico de 17 años, y su hermana Piper, una adolescente con discapacidad visual que solo puede ver sombras y formas.

Tras la muerte de su padre, ambos son enviados a vivir con Laura, una enigmática madre adoptiva que vive en una casa aislada.

De esta manera, lo que inicialmente parecía ser el refugio para estos jóvenes, pronto se convierte en una pesadilla cuando se revela un ritual aterrador relacionado con grabaciones perturbadoras y secretos cada vez más oscuros.

MIRA EL TRÁILER DE “BRING HER BACK”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BRING HER BACK”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Bring Her Back”:

Billy Barratt como Andy , quien espera llegar a la mayoría de edad para hacerse cargo de su hermana

, quien espera llegar a la mayoría de edad para hacerse cargo de su hermana Sora Wong como Piper , personaje que supone el debut actoral para su actriz

, personaje que supone el debut actoral para su actriz Sally Hawkins como Laura , una figura maternal tan reconfortante como perturbadora

, una figura maternal tan reconfortante como perturbadora Jonah Wren Phillips como Oliver , otro hijo adoptivo de Laura

, otro hijo adoptivo de Laura Sally-Anne Upton como Wendy , la trabajadora social a cargo del caso de Andy y Piper

, la trabajadora social a cargo del caso de Andy y Piper Stephen Phillips como Phil , el fallecido padre de Andy y Piper

, el fallecido padre de Andy y Piper Mischa Heywood como Cathy, la hija fallecida de Laura

¿CÓMO VER “BRING HER BACK”?

“Bring Her Back” se lanza en cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Estados Unidos : viernes 30 de mayo del 2025

: viernes 30 de mayo del 2025 Estreno en España : viernes 1 de agosto del 2025

: viernes 1 de agosto del 2025 Estreno en Latinoamérica: jueves 21 de agosto del 2025

Además, en territorio estadounidense, la producción ya está disponible online en portales como Google Play, iTunes y Amazon.

El póster de "Bring Her Back", película que se desarrolla a lo largo de 99 minutos de metraje (Foto: A24)

