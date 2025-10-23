“Good Boy”: ¿muere Indy, el perro protagonista?

En el cine de terror, una de las mayores preocupaciones del público animal lover es siempre la misma: ¿el perro sobrevive?. En el caso de “Good Boy”, la inquietante película dirigida por Ben Leonberg, la respuesta es no, el perro no muere. Y eso, dentro de un género que suele castigar a las mascotas, ya es un alivio.

La gran pregunta del público: ¿el perro Indy muere en “Good Boy”?

La respuesta es clara y directa: no, Indy no muere. A diferencia de otras películas del género donde los animales suelen tener un destino trágico, Good Boy rompe esa regla.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

El perro no solo sobrevive, sino que se convierte en el verdadero héroe de la historia. Durante todo el metraje, Indy lucha por proteger a su dueño, incluso cuando Todd comienza a comportarse de forma errática y peligrosa debido a una presencia sobrenatural.

Sin embargo, el desenlace no gira en torno a su sacrificio, sino a su lealtad y fortaleza emocional. El mensaje que deja la película es claro: el vínculo entre un perro y su humano puede resistir incluso los horrores más oscuros.

“Good Boy”, el nuevo terror contado desde los ojos de un perro

“Good Boy” se ha convertido en una de las películas más comentadas del circuito independiente gracias a su original propuesta: narrar una historia de horror sobrenatural desde la perspectiva de un perro.

El protagonista es Indy, un Nova Scotia Duck Tolling Retriever, que acompaña a su dueño Todd (Shane Jensen) a una cabaña en el bosque después de que este sufra una misteriosa enfermedad. Allí comienzan los sucesos extraños: ruidos en la oscuridad, figuras que se mueven entre los árboles y una tensión que crece minuto a minuto.

Lo más impactante es que toda la historia se vive a través de los sentidos del perro, con la cámara colocada a su altura. El espectador ve lo que él ve, escucha lo que él escucha y comparte su desconcierto ante lo que sucede.

Un final esperanzador (sin spoilers)

Sin revelar detalles del desenlace, basta con decir que “Good Boy” concluye con un acto de amor y resistencia. Indy no solo sobrevive, sino que demuestra que su valor no radica en pelear contra lo sobrenatural, sino en mantenerse fiel cuando todo parece perdido.

Su mirada final resume el espíritu de la película: el perro no entiende el mal, pero sí reconoce el amor. Esa inocencia es lo que lo salva.

Ficha técnica de “Good Boy”