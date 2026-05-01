Es un día normal en Tokio. Los locales toman el metro de la ciudad, el más antiguo de Asia. Y el más enigmático. Las personas visten de traje. La mayoría tiene un celular en la mano. Las noticias que se ven en redes sociales tampoco sorprenden: desastres naturales, gatitos hechos con IA, una nueva vacuna, etc. El inicio de la película de suspenso psicológico japonesa, “Exit 8”, basada en el videojuego del mismo nombre, no presenta nada fuera de lo común. Hasta que, de pronto, el director Genki Kawamura transforma su escenario en un laberinto sin salida.

Genki Kawamura dirige "Exit 8" En la imagen, aparece el director Genki Kawamura junto a los protagonistas de "Exit 8", como Kazunari Nimomiya, Nana Komatsu, Yamato Kochi y Naro Asanuma.

Genki Kawamura se conecta a una entrevista virtual con este diario. En su fondo de pantalla, aparecen los pasillos de losetas blancas donde transcurre el martirio de su protagonista, interpretado por el actor y cantante japonés Kazunari Ninomiya. Ese espacio, explica el director, funciona como un “loop” o “bucle”: un corredor donde el personaje queda atrapado y del que solo puede salir si aprende a seguir las reglas. Detectar anomalías. Caminar, observar, notar si algo cambió —la sonrisa de un transeúnte, el color de un cartel—. Reconocer lo anormal. Prestar atención, por fin, a lo que ocurre frente a sus ojos.

“Un buen videojuego es bueno para jugar, pero también para mirar cómo otro juega”, recuerda el cineasta japonés las palabras de Shigeru Miyamoto, creador de “Mario Bros.” y “Zelda”. Así explica la clave para entender su película: “A pesar de que ‘Exit 8’ es un juego simple, los jugadores tienen muchas vivencias”, explica sobre el videojuego que descubrió un día, mientras navegaba en la plataforma Steam. “Me pareció que podría darle un tratamiento visual a esa idea de bucle. Me hacía acordar a ‘La Divina Comedia’ de Dante Alighieri, donde las personas podíamos asimilar nuestros pecados escondidos a través de anomalías”.

El metro de Tokio

Allí aparece la dimensión más realista de la película, donde el metro de Tokio se transforma en una metáfora de cómo viven en automático los japoneses. Y, claro está, todos en este planeta desde que existe el internet. “Por ejemplo, en el subte, todos miramos la pantalla del smartphone. Pasan muchas cosas, como guerras, violencias y nosotros vamos descartando esas noticias, fingiendo no ver la realidad, deslizando la pantalla constantemente”, dice Genki, quien lleva 25 años viviendo en la capital nipona.

“Exit 8” fue la primera película oficialmente autorizada para filmarse dentro de la estación gracias a la colaboración del sistema de transporte público Tokyo Metro. El escenario no podía ser otro, aunque rara vez se otorgan permisos municipales para rodajes allí. Ridley Scott, por ejemplo, nunca pudo filmar “Black Train” siquiera en la capital de Tokio. Mientras que “Resident Evil: Retribution (2012)” y “Kill Bill: Vol. 1” (2003) simularon escenas del metro nipón en otros países, como Canadá y China.

Además, Genki cuenta que la producción construyó dos sets idénticos al metro, que se conectaron entre sí, con el fin de lograr la repetición espacial del personaje en una sola toma. Es decir, para volverlo ese laberinto infinito. “El actor, una vez pasaba por la cámara, corría súper rápido, subía en una bicicleta, vuelve al punto de inicio, bajaba y camina nuevamente para aparecer en la pantalla. En realidad, el proceso fue muy analógico”, rescata sobre la idea de no usar tantos efectos especiales en el rodaje.

“Lo que quise hacer con mi película es tratar ese espacio limpio, blanco, ordenado para mostrar ese pecado nuestro de fingir que no estamos viendo las cosas”, dice.

Fecha de estreno de “Exit 8″

“Exit 8” se estrena en Perú el 30 de abril en los cines, en formatos subtitulado y doblado al español.