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“Exit 8” se estrena en Perú el 30 de abril en los cines, en formatos subtitulado y doblado al español.
“Exit 8” se estrena en Perú el 30 de abril en los cines, en formatos subtitulado y doblado al español.
Por Leslie A. Galván

Es un día normal en Tokio. Los locales toman el metro de la ciudad, el más antiguo de Asia. Y el más enigmático. Las personas visten de traje. La mayoría tiene un celular en la mano. Las noticias que se ven en redes sociales tampoco sorprenden: desastres naturales, gatitos hechos con IA, una nueva vacuna, etc. El inicio de la película de suspenso psicológico japonesa, “Exit 8”, basada en el videojuego del mismo nombre, no presenta nada fuera de lo común. Hasta que, de pronto, el director Genki Kawamura transforma su escenario en un laberinto sin salida.

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