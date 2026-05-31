En las grandes noches de Hollywood, cuando los ‘flash’ encendían la alfombra roja y los admiradores gritaban su nombre como si invocaran a una diosa pagana, Marilyn Monroe sonreía con la precisión de quien entendía el valor de cada gesto. Apenas levantaba el mentón, entrecerraba los ojos y dejaba salir aquella voz frágil que el mundo confundía con una seducción espontánea. Detrás de esa imagen, sin embargo, había una niña abandonada que jamás logró sentirse verdaderamente querida.

Durante décadas, la historia de Marilyn quedó eclipsada por el misterio de su muerte, el brillo superficial de Hollywood y las heridas que arrastró desde la infancia. Pero, a cien años de su nacimiento, quizá sea más justo volver al comienzo para entender quién fue realmente.

Antes de convertirse en Marilyn Monroe, fue Norma Jeane Mortenson: una niña de Los Ángeles que aprendió demasiado pronto que un hogar podía desaparecer de un día para otro.

El inicio del mito

Nació el 1 de junio de 1926 en un hospital público. Su padre nunca ocupó un lugar real en su vida; apenas fue un nombre en una partida de nacimiento. Su madre, Gladys Baker, sufría graves trastornos mentales. Había días en que podía mostrarse afectuosa y otros en los que la paranoia y los brotes psicóticos la volvían impredecible. Norma Jeane tenía apenas unas semanas de nacida cuando fue entregada a una familia de acogida.

Pasó la infancia de una casa a otra, como si fuera un equipaje incómodo. Dormía en habitaciones ajenas, se acostumbraba a reglas nuevas cada pocos meses y aprendió muy pronto a detectar cambios de humor, como hacen los niños que crecen rodeados de inestabilidad. Algunos biógrafos sostienen que vivió en más de diez hogares distintos. También pasó temporadas en el Orphans Home Society de Los Ángeles, un orfanato severo y gris que siempre recordaría con tristeza.

Marilyn Monroe cumpliría 100 años este 1ro de junio.

Se le recuerda esta frase conmovedora: “Fui educada como una niña abandonada. No estoy diciendo que fuese huérfana. No me gustaba demasiado el mundo que me rodeaba, me parecía, más bien, siniestro”.

Años después, cuando ya era la mujer más famosa del planeta, seguía hablando de esa infancia con una sinceridad desarmante. En una de sus últimas entrevistas extensas, concedida al periodista Richard Meryman para la revista “Life” en 1962 -publicada dos días antes de su muerte-, Marilyn recordó la sensación de desamparo que la acompañó desde niña. “La gente tenía la costumbre de mirarme como si yo fuera una especie de espejo, en vez de una persona”, dijo. Y al volver sobre sus primeros años admitió algo todavía más doloroso: “No recuerdo haber sido feliz de niña”.

Las heridas de Marilyn

Meryman describió a una mujer que hablaba del pasado sin dramatismos, aunque con heridas todavía abiertas. Marilyn evocaba las mudanzas constantes, los hogares temporales y la manera en que aprendió a refugiarse en la imaginación. Pasaba horas leyendo, aislándose, construyendo un mundo interior más amable que la realidad. “Me sentía distinta de los demás”, confesó. En esa frase breve cabía buena parte de la soledad que marcaría su vida.

Durante la adolescencia descubrió que su belleza producía efectos inmediatos: atención, amabilidad, protección. Entendió entonces algo decisivo: podía obtener afecto si conseguía convertirse en aquello que los demás deseaban mirar. Tal vez ahí empezó a nacer Marilyn Monroe, mucho antes del nombre artístico.

Distintos testimonios recogidos por periodistas y biógrafos coinciden en que sufrió abusos sexuales durante la niñez, incluso en hogares donde debía sentirse protegida. Aquellas experiencias dejaron huellas profundas: miedo al abandono, dependencia afectiva y una necesidad constante de aprobación masculina. Quienes la conocieron fuera de cámaras describían a una mujer extremadamente sensible a la crítica, vulnerable y dominada por el temor de no ser suficiente.

A los 16 años se casó con James Dougherty. La versión romántica funcionó bien para Hollywood; la realidad era bastante más dura. El matrimonio evitó que regresara al orfanato cuando la familia con la que vivía decidió mudarse. Norma Jeane se casó buscando refugio.

Después llegaron las sesiones fotográficas, las películas y la fama. Hollywood convirtió a Marilyn en un producto perfecto: labios rojos, vestidos ajustados, curvas impecables y una sensualidad cuidadosamente calculada. Ella comprendió el juego mejor que nadie y aprendió a usarlo a su favor. No era la rubia ingenua que interpretaba en pantalla. Leía a Dostoievski y Whitman, estudiaba actuación con obsesión y llevaba libros a los rodajes mientras otros insistían en reducirla a una caricatura erótica.

Admiración profunda

En la entrevista con Meryman también apareció esa fractura. Marilyn habló de la fama como una experiencia vacía. “La fama no cumple”, dijo en una de las frases más recordadas de aquella conversación. Explicó que el reconocimiento podía producir una felicidad momentánea, pero jamás llenaba el vacío más profundo. Millones la admiraban, aunque ella seguía sintiéndose sola.

En los rodajes podía llegar tarde durante horas, sufrir ataques de ansiedad o encerrarse en el camerino paralizada por la inseguridad. Muchos productores la consideraban problemática; pocos entendían que detrás de esa conducta había una mujer emocionalmente quebrada. Marilyn necesitaba la adoración pública porque nunca había conseguido sentirse segura en privado.

La paradoja era devastadora: cuanto más famosa se volvía, más sola parecía sentirse.

Quienes convivieron con ella hablaban de cambios bruscos entre euforia y tristeza. Arthur Miller, uno de sus esposos, percibía una melancolía persistente, casi infantil. Truman Capote escribió que, incluso rodeada de lujo y celebridad, Marilyn transmitía una tristeza imposible de esconder. Parecía actuar aun fuera de cámaras, como si temiera que Norma Jeane —la niña abandonada— reapareciera en cuanto el espectáculo terminara.

La tragedia de Marilyn Monroe no consistió solo en su muerte prematura a los 36 años, ni en los rumores y conspiraciones que todavía alimentan libros y documentales. Su tragedia más profunda fue haber pasado la vida buscando amor en escenarios donde únicamente encontraba admiración.