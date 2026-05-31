Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Con el tiempo, la figura de Marilyn Monroe se ha analizado desde perspectivas más complejas.
Con el tiempo, la figura de Marilyn Monroe se ha analizado desde perspectivas más complejas.
Por Arturo Mayorca

En las grandes noches de Hollywood, cuando los ‘flash’ encendían la alfombra roja y los admiradores gritaban su nombre como si invocaran a una diosa pagana, Marilyn Monroe sonreía con la precisión de quien entendía el valor de cada gesto. Apenas levantaba el mentón, entrecerraba los ojos y dejaba salir aquella voz frágil que el mundo confundía con una seducción espontánea. Detrás de esa imagen, sin embargo, había una niña abandonada que jamás logró sentirse verdaderamente querida.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.