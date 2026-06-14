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El escritor autor argentino Jorge Luis Borges ( 1899 - 1986 ) durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, en agosto de 1969. (Foto: Eduardo Comesaña/Editorial Abril/Getty Images)
El escritor autor argentino Jorge Luis Borges ( 1899 - 1986 ) durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, en agosto de 1969. (Foto: Eduardo Comesaña/Editorial Abril/Getty Images)
/ Eduardo Comesana
Por José Carlos Yrigoyen

En su excelente ensayo “El autor como bibliotecario” de 1965, el novelista norteamericano John Updike escribió lo siguiente: “Siento en Borges una curiosa implicación: las irrealidades de la ciencia física y las repeticiones absurdas de la historia han hecho del mundo exterior a la biblioteca un vacío inhabitable. Así como el hombre físico ha fabricado en sus ciudades un entorno cuya hostilidad eclipsa la del mundo natural, el hombre letrado ha amontonado un universo falsificado capaz de sustentar la vida”. La reflexión es impecable, y nos hace preguntarnos cómo enfrenta la muerte un hombre que ha trajinado su existencia bajo esas leyes literarias.

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