El director ejecutivo de Nissan Motor Co., Ltd, Iván Espinosa (izquierda), el director ejecutivo de Wayve Technologies Ltd, Alex Kendall (centro), y el director global de Movilidad Autónoma y Entregas de Uber Technologies, Sarfraz Maredia (derecha), ofrecen una conferencia de prensa conjunta junto a un prototipo de vehículo en Tokio el 12 de marzo de 2026. (Foto de Kazuhiro NOGI / AFP)
Por Agencia AFP

Uber anunció el jueves su primera alianza de robotaxi en Japón, en una asociación con Nissan y la empresa emergente británica Wayve, de conducción autónoma por inteligencia artificial, para realizar pruebas en Tokio este año.

