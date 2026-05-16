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Horóscopo de HOY, sábado 16 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un mal cálculo podría dejarle al borde de tener pérdidas pero se recuperará. Amor: llega el momento de cuestionar una relación basada en apariencias y algo cambiará.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: gente del entorno no querrá avanzar más de lo permitido, pero será audaz. Amor: una actitud le sorprenderá y hará que revise respuestas que en el pasado bastaban.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: percibirá una influencia positiva de colegas nuevos sobre su trabajo. Amor: corre peligro de idealizar a alguien para la unión perfecta pero la verá tal como es.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: surgirán ideas de colegas sobre hacer cambios y la más original le gustará. Amor: su estilo comprensivo será atractivo en la pareja si también comparte lo suyo.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: surgirán cuentas con excesivas diferencias y las causas le sorprenderán. Amor: una esperada reconciliación llegará y será el momento de madurez de la pareja.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momento propicio para los que aman ahorrar porque llega dinero extra. Amor: cierta actitud en la pareja resultará incómoda pero no querrá afectar la armonía.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: ya sin más postergaciones, sus colegas elaborarán un buen proyecto. Amor: planteos rígidos en la pareja no ayudarán en nada a recuperar la armonía que ha faltado.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: hará bien en tomar precauciones en temas que afectan al negocio. Amor: con un gesto sutil, las diferencias en la pareja quedan atrás y siguen adelante.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: pondrá bajo control una situación compleja y será destacado. Amor: una relación ganará en confianza y preparará la idea de mayor compromiso.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un gasto imprevisto alterará sus nervios pero surgirá beneficio. Amor: una persona interesante comenzará a agradarle y un romance puede ser posible.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un informe optimista dará para desconfiar pero logrará las metas planteadas. Amor: un viejo anhelo se cumplirá y una relación desgastada empezará de nuevo.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: habrá resultados favorables de un negocio o proyecto que ha impulsado. Amor: lo que parece frialdad ocultará un exceso de timidez y estimulará cierta atracción.
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