Horóscopo de HOY, sábado 16 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un mal cálculo podría dejarle al borde de tener pérdidas pero se recuperará. Amor: llega el momento de cuestionar una relación basada en apariencias y algo cambiará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: gente del entorno no querrá avanzar más de lo permitido, pero será audaz. Amor: una actitud le sorprenderá y hará que revise respuestas que en el pasado bastaban.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: percibirá una influencia positiva de colegas nuevos sobre su trabajo. Amor: corre peligro de idealizar a alguien para la unión perfecta pero la verá tal como es.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgirán ideas de colegas sobre hacer cambios y la más original le gustará. Amor: su estilo comprensivo será atractivo en la pareja si también comparte lo suyo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán cuentas con excesivas diferencias y las causas le sorprenderán. Amor: una esperada reconciliación llegará y será el momento de madurez de la pareja.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para los que aman ahorrar porque llega dinero extra. Amor: cierta actitud en la pareja resultará incómoda pero no querrá afectar la armonía.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: ya sin más postergaciones, sus colegas elaborarán un buen proyecto. Amor: planteos rígidos en la pareja no ayudarán en nada a recuperar la armonía que ha faltado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: hará bien en tomar precauciones en temas que afectan al negocio. Amor: con un gesto sutil, las diferencias en la pareja quedan atrás y siguen adelante.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: pondrá bajo control una situación compleja y será destacado. Amor: una relación ganará en confianza y preparará la idea de mayor compromiso.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un gasto imprevisto alterará sus nervios pero surgirá beneficio. Amor: una persona interesante comenzará a agradarle y un romance puede ser posible.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un informe optimista dará para desconfiar pero logrará las metas planteadas. Amor: un viejo anhelo se cumplirá y una relación desgastada empezará de nuevo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: habrá resultados favorables de un negocio o proyecto que ha impulsado. Amor: lo que parece frialdad ocultará un exceso de timidez y estimulará cierta atracción.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONCENTRADA EN LOS ESTÍMULOS. LO SENSORIAL ES LO QUE MÁS LE IMPORTA