Cinematográficamente, el Perú ha dado que hablar durante el 2025, y esto gracias al lanzamiento de largometrajes interpretados por parte de destacados actores nacionales. En esa línea, resulta importante destacar el trabajo que ha realizado el equipo detrás de película cuya convocatoria viene llamando la atención tras estreno, y hoy aún más habiendo superado el millón de espectadores a nivel nacional.

LA PELÍCULA PERUANA QUE SE HA CONVERTIDO EN LA MÁS TAQUILLERA DE 2025 TRAS SUPERAR EL MILLÓN DE ESPECTADORES

El 30 de octubre finalmente fue estrenada la película peruana que hoy trasciende habiendo superado no solamente expectativas, sino también cantidad de asistentes a las principales salas de cine del país.

De acuerdo a lo dado a conocer de manera oficial, y mediante redes sociales, “Chavín de Huántar, El Rescate del Siglo” hoy es el film protagonizado por reconocidos actores nacionales bajo la dirección de Diego de León, que lidera las preferencias, y en poco más de 2 semanas alcanzó el millón de espectadores.

“Las emociones en las salas sigue dando que hablar, convirtiendo a nuestra película, no solo en un tributo a nuestros héroes, sino también en un fenómeno social nunca antes visto en nuestro país”, puntualiza la propia producción de la taquillera película peruana a través de Instagram, evidenciando así la satisfacción de contar con el apoyo de gran cantidad de compatriotas.

Recordemos que “Chavín de Huántar, El Rescate del Siglo”, relata los pasajes vividos entorno a la histórica operación de rescate ocurrida en la residencia del embajador de Japón (1997), y tras haber sido tomada por terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

SINOPSIS OFICIAL DE “CHAVÍN DE HUÁNTAR, EL RESCATE DEL SIGLO”, LA PELÍCULA PERUANA MÁS TAQUILLERA DEL 2025

El 17 de diciembre de 1996, un grupo de emerretistas tomó como rehenes a cientos de personas que se encontraban en la residencia del embajador japonés, incluyendo a ministros y altos mandos militares.

Durante 126 días, el Perú se mantuvo en vilo mientras el Ejército planeaba en secreto lo que denominarían la “Operación Chavín de Huántar”, una intervención liderada por el comandante Juan Valer.

El 22 de abril de 1997, y luego de meses de planificación, los comandos peruanos llevaron a cabo el rescate que mantuvo expectantes a los peruanos y el mundo entero.

- Elenco principal y personajes:

Rodrigo Sánchez Patiño encarna al Comandante Juan Valer

André Silva interpreta al Teniente Raúl Jiménez

Sergio Galliani encarna al Coronel José Williams

Miguel Iza es el cabecilla del MRTA, Néstor Cerpa

Connie Chaparro aparece como la esposa del Comandante Valer

Carlos Thorton como el Vicealmirante Luis Giampietri

William Bell-Taylor interpreta al Capitán de Corbeta Carlos Tello

TRAS EL ESTRENO DE “CHAVÍN DE HUÁNTAR, EL RESCATE DEL SIGLO”, AHORA SE ALISTA LANZAMIENTO DE OTRA PELÍCULA VINCULADA A LAS FUERZAS ARMADAS PERUANAS

A lo largo del año, diversas han sido las películas peruanas que vieron la luz en salas de cine a nivel nacional, siendo “Chavín de Huántar, el Rescate del Siglo” el film que hoy llama la atención recordando la reconocida operación militar más exitosa del siglo XX.

Con respecto a esta producción que fue estrenada el 30 de octubre, ahora te brindamos los detalles acerca de la emisión oficial de la ópera prima del director llamado Paolo Tizón, quien a mediados de 2024 resaltó recibiendo dos premios durante la edición 58 del prestigioso Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary (República Checa).

“Vino la Noche” es el documental peruano que así como “Chavín de Huántar, el Rescate del Siglo”, narra historia referente a las Fuerzas Armadas, y donde un grupo de jóvenes aspiraban a convertirse en “hombres de guerra”.

El 13 de noviembre finalmente la obra de Paolo Tizón empezará a difundirse a nivel nacional, y esto gracias también a los Estímulos Económicos convocados por el Ministerio de Cultura desde 2019.