Una nueva película peruana con estándares de calidad internacional, promete revolucionar la industria cinematográfica en año donde variadas producciones destacaron, y hasta hoy pueden disfrutarse en plataformas como Disney+. A propósito de ello, y el lanzamiento de tráiler oficial, hoy resalta la participación de multifacético artista como protagonista junto a Sergio Galliani y Carlos Alcántara, mientras a la vez desempeña labor conduciendo programa deportivo emitido por Movistar de lunes a viernes. Te contamos de quién se trata, cómo se llama el film, cuándo debuta en salas a nivel nacional, y mucho más al respecto.

¿QUIÉN ES EL CONDUCTOR DE MOVISTAR DEPORTES QUE PROTAGONIZA PELÍCULA PERUANA JUNTO A SERGIO GALLIANI Y CARLOS ALCÁNTARA?

A nivel nacional, la industria cinematográfica peruana ha evidenciado repunte en cuanto a cantidad de espectadores se refiere durante el 2024, y a poco de culminar el undécimo mes, nueva película peruana grabada en paradisiaco país extranjero, llama la atención por la participación de Sergio Galliani y Carlos Alcántara, recordado por “Asu Mare”, y también conocido intérprete que además labora como conductor en Movistar Deportes.

Con 8 años al aire, “Al Ángulo” se ha convertido en “el programa de cable con rating de señal abierta”, cuyo formato deportivo entretiene de lunes de viernes gracias a la dinámica generada por Franco Cabrera, el también comediante de 37 años próximo a volver a aparecer en la pantalla grande tras “Bienvenidos al Paraíso”.

Junto a Sergio Galliani y Carlos Alcántara, el multifacético artista forma parte del elenco que viajó hasta República Dominicana para rodar la nueva película peruana producida por Bou Group y La Soga Producciones, y distribución a cargo de Disney Latinoamérica (Star Distribution) que pasará a convertirla en la segunda producción nacional emitida a través del popular servicio de streaming.

Recordemos con respecto al protagónico de Franco Cabrera, que “Bienvenidos al Paraíso” representó su primera experiencia sobre tierras caribeñas, y la cinta cuya participación lo tuvo interpretando a ‘Miki’ de manera estelar.

EL NOMBRE DE LA PELÍCULA PERUANA QUE PROTAGONIZA FRANCO CABRERA, FECHA DE ESTRENO Y SU PALABRA MEDIANTE REDES SOCIALES

Bajo el sello de Disney, la película peruana producida por Bou Group y La Soga Producciones llegará a la pantalla grande local protagonizada por Franco Cabrera, quien mientras conduce “Al Ángulo”, resalta gracias al próximo estreno de “Cazatesoros”.

La nueva película debutará en cines del país como Cinemark, Cineplanet, entre otras cadenas, este jueves 28 de noviembre, expresando por ello su emoción el también conductor de Movistar Deportes a través de redes sociales.

“Me eligen para trabajar al lado de alguien a quien tanto he admirado desde que decidí dedicarme a esto”, manifiesta Francia Cabrera para referirse a Carlos Alcántara, mientras menciona a cada a cada actor, productor y hasta director de un “Cazatesoros” que luego de estrenarse, llegará a Disney Plus para beneplácito de todos sus suscriptores.

Al respecto, dijo también que “eso nos tiene demasiado entusiasmados”, ya que por segunda ocasión en la misma cantidad de años su imagen como intérprete se internacionalizará recordando “Bienvenidos al Paraíso”, el film también rodado en República Dominicana, y donde actuó junto a Tatiana Calmell y Andrés Salas.

SINOPSIS, OTROS ACTORES, DURACIÓN Y MUCHO MÁS ACERCA DEL “CAZATESOROS” QUE PROTAGONIZA FRANCO CABRERA

Sinopsis

- “Un cazador de tesoros se embarca en la búsqueda de un legendario tesoro que perteneció al explorador Cristóbal Colón. Motivado por el sueño de su mentor, se adentra en un peligroso viaje, donde inesperadamente encuentra un aliado en un joven de la calle, quien se convierte en su aprendiz mientras juntos enfrentan los desafíos de la aventura”

Reparto

- Franco Cabrera (Dumas)

- Luinis Olaverría

- Nashla Bogaert

- Sergio Galliani (Hassam)

- Patricia Barreto

- Carlos Alcántara (Clemente)