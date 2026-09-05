En su día de estreno, la cinta logró reunir a 7,000 personas en salas nacionales | Foto: Difusión
En su día de estreno, la cinta logró reunir a 7,000 personas en salas nacionales | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Este jueves 3 de setiembre llegó a las salas peruanas “Separada pero nunca sola”, la nueva propuesta cinematográfica de la directora peruana Ani Alva Helfer, con Emilia Drago como protagonista.

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