Este jueves 3 de setiembre llegó a las salas peruanas “Separada pero nunca sola”, la nueva propuesta cinematográfica de la directora peruana Ani Alva Helfer, con Emilia Drago como protagonista.

Según informó la producción mediante un comunicado, el largometraje se convirtió en el estreno más visto en los cines del país, al convocar a más de 7 mil espectadores durante sus primeras funciones.

El recibimiento también se dio en Tarapoto, ciudad donde se rodó la historia y se realizó un casting local que reunió a más de 3 mil personas interesadas en formar parte del proyecto. Asimismo, los paisajes de la región San Martín forman parte del escenario principal de esta comedia.

A propósito del estreno, Drago afirmó que participar en este trabajo fue “una experiencia maravillosa” y destacó la conexión que viene generando con el público. “Es emocionante ver a tantas personas yendo al cine, riéndose y conectándose con la historia”, manifestó.

La actriz de 37 años, quien comparte escenas con Joaquín de Orbegoso, Nicolás Galindo, Ximena Palomino y Armando Machuca, resaltó la importancia de que los espectadores continúen apoyando las producciones peruanas.

Por ello, invitó al público a acudir a las salas durante este fin de semana para disfrutar de una historia rodada en la selva peruana, con elementos ideales para compartir en familia.

Avant premiere de "Separada pero nunca sola"

“Separada pero nunca sola” narra la historia de Andrea, una mujer separada que decide refugiarse en un paradisíaco hotel de Tarapoto para atravesar una nueva etapa de su vida. Sin embargo, su estadía estará marcada por una serie de situaciones inesperadas y divertidas.

La propuesta también cuenta con la participación de artistas locales como Brandon Pereira, Paolo Shuña ‘Moschaco’ y Ximena Luna, quienes forman parte del reparto.