El actor, productor y director estadounidense George Clooney recibió este miércoles 2 de septiembre el León de Oro honorífico a su trayectoria en la jornada de apertura de la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, realizada en el Palazzo del Cinema en Italia.

La actriz Laura Dern fue la encargada de entregar el reconocimiento al cineasta de 65 años, destacando su impacto en la industria al señalar que “nosotros tuvimos al icono, tuvimos su humanidad y tuvimos la grandeza del artista”.

El actor estadounidense George Clooney (C) recibe el León de Oro a la Trayectoria junto a la actriz estadounidense Laura Dern (I) y el presidente de la Bienal, Pietrangelo Buttafuoco | Foto: EFE / FABIO FRUSTACI

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Durante la ceremonia, Dern también transmitió un mensaje del actor Brad Pitt, quien bromeó sobre la serenidad de Clooney y su desempeño en la profesión, indicando que “puede actuar y conseguir casi cualquier cosa, y lo hace mejor que cualquiera de nosotros”.

Durante su discurso de agradecimiento, Clooney reflexionó sobre sus más de cuatro décadas en el cine y dedicó unas palabras a su esposa, la abogada Amal Clooney, y a sus dos hijos.

Asimismo, el intérprete cuestionó las narrativas que buscan generar desconfianza en la ciudadanía, afirmando que “estamos viviendo un momento en el que quienes tienen el poder, quienes tienen más dinero, nos dicen que debemos tenernos miedo unos a otros, que debemos desconfiar los unos de los otros”.

El actor estadounidense George Clooney sostiene su León de Oro a la Trayectoria durante la ceremonia de apertura de la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia | Foto: EFE / FABIO FRUSTACI

En esa misma línea, el ganador del Oscar subrayó la importancia de las artes frente a los discursos de miedo, precisando que “los primeros a los que los autoritarios intentan silenciar no son los políticos, son los periodistas que hacen preguntas, son los artistas que se niegan a aceptar respuestas fáciles”.

Finalmente, el realizador sostuvo que, si bien el cine no resuelve conflictos ni detiene guerras, las películas cumplen una función clave al recordar que “un desconocido nunca es realmente un desconocido y que quizá sea el héroe de la historia de otra persona”.

*Con información de EFE