El actor estadounidense George Clooney sostiene el León de Oro a la Trayectoria durante la ceremonia de apertura de la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia | Foto: EFE
El actor estadounidense George Clooney sostiene el León de Oro a la Trayectoria durante la ceremonia de apertura de la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia | Foto: EFE
/ FABIO FRUSTACI
Por Redacción EC

El actor, productor y director estadounidense George Clooney recibió este miércoles 2 de septiembre el León de Oro honorífico a su trayectoria en la jornada de apertura de la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, realizada en el Palazzo del Cinema en Italia.

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