Ryan Gosling producirá junto a Jessie Henderson una cinta de acción real que llevará al hijo de 'Pablo' y 'Betty Mármol' al centro de la historia. (Foto: : Valerie Macon- AFP / Hanna-Barbera)
Ryan Gosling producirá junto a Jessie Henderson una cinta de acción real que llevará al hijo de 'Pablo' y 'Betty Mármol' al centro de la historia. (Foto: : Valerie Macon- AFP / Hanna-Barbera)
Por Redacción EC

Ryan Gosling se prepara para asumir un nuevo proyecto cinematográfico que promete despertar la nostalgia de varias generaciones. El actor y productor trabaja en una película de “Los Picapiedra” versión live action que será desarrollada por Warner Bros. y tendrá como principal protagonista a ‘Bamm-Bamm’, el recordado hijo de ‘Pablo’ y ‘Betty Mármo’l.

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