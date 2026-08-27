Ryan Gosling se prepara para asumir un nuevo proyecto cinematográfico que promete despertar la nostalgia de varias generaciones. El actor y productor trabaja en una película de “Los Picapiedra” versión live action que será desarrollada por Warner Bros. y tendrá como principal protagonista a ‘Bamm-Bamm’, el recordado hijo de ‘Pablo’ y ‘Betty Mármo’l.

La cinta se encuentra todavía en una etapa inicial de desarrollo y, por ahora, los responsables del proyecto están buscando a un guionista que se encargue de convertir la propuesta en una historia para la pantalla grande. Gosling producirá la película junto a Jessie Henderson a través de su compañía Open Invite.

Uno de los detalles que más llama la atención es que la historia no estaría centrada en ‘Pedro Picapiedra’, como ocurrió en las anteriores adaptaciones cinematográficas. La nueva producción seguirá a ‘Bamm-Bamm’ en una etapa posterior de su vida, aunque todavía no se ha confirmado si será presentado como adolescente o como un personaje completamente adulto.

"Los Picapiedra", ahora disponible en HBO Max. (Foto: Archivo)

Cabe recordar que ‘Bamm-Bamm’ ya tuvo una versión adolescente en la serie animada “The Pebbles and Bamm-Bamm Show”, emitida entre 1971 y 1972. En aquella producción, el personaje asistía a la escuela de Piedradura, mantenía una relación con ‘Pebbles’ y hasta formaba una banda musical junto a ella.

Por el momento, tampoco está confirmado que Ryan Gosling vaya a aparecer frente a cámaras. La información disponible señala que su participación está asegurada como productor, mientras que su posible incorporación al reparto todavía es una incógnita.

Esta sería la tercera incursión de “Los Picapiedra” en el cine de imagen real. La primera ocurrió en 1994 con una película protagonizada por John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins y Rosie O’Donnell. En el 2000 llegó “Los Picapiedra en Viva Rock Vegas”, una precuela con un reparto diferente.

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Por otro lado, Ryan Gosling mantiene una gran serie de proyectos. El intérprete tiene entre sus próximos proyectos “Star Wars: Starfighter”, previsto para 2027, además de su incorporación al universo de Marvel como ‘Ghost Rider’, cuyo estreno está proyectado para 2028.