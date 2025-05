Jessica Biel, como muchas de las actrices de Hollywood, ha participado en audiciones de películas. En algunas le ha ido bien, mientras que en otras no. Precisamente, hace poco se animó a contar sobre su singular audición para ‘The Notebook’ junto a Ryan Gosling. La artista, que no acabó quedándose con el papel de ‘Allie’ en dicha cinta, recuerda perfectamente cómo fue ese momento.

Primero que nada te recalco que ella conversó con The View sobre el tema. En aquel entonces, Jessica calificó la audición y el papel potencial como “la mejor opción” para su carrera. Además, aseguró que audicionó al filme mientras grababa ‘The Texas Chainsaw Masacre’ en 2003.

Jessica Biel es una actriz estadounidense que ha protagonizado varias películas de Hollywood. (Foto: Jamie McCarthy / Getty Images) ×

De acuerdo a sus palabras, Ryan Gosling y el director de ‘The Notebook’, Nick Cassavettes, fueron al lugar donde ella se encontraba grabando la película de terror. Lo curioso es que aquella vez ella estaba “cubierta de sangre” debido a su papel en la cinta.

Ryan Gosling es un actor, cantante y músico canadiense. También ha incursionado en la dirección y producción cinematográfica. (Foto: VALERIE MACON / AFP vía Getty Images) ×

“Hicimos la audición en mi tráiler del trabajo”

“Ryan y el director vinieron a mi tráiler. Vinieron a vernos en el rodaje. Hicimos la audición en mi tráiler del trabajo. Y no lo conseguí”, aseguró la actriz. “En mi mente solo recuerdo tener sangre y llevar esa camiseta blanca sin mangas. Me quité el sombrero de vaquero y pensé: ‘Vale, me encantaría enamorarme de ti. Hagámoslo’”, recordó entre risas. “Fue un momento muy extraño, muy hollywoodense”, sentenció.

¿Quién se quedó con el papel de ‘Allie’ en ‘The Notebook’?

Cabe mencionar que, eventualmente, Rachel McAdams se quedó con el papel de ‘Allie’, por lo que en la ficción ella se enamoró de Ryan Gosling, quien dio vida a ‘Noah’. Tiempo después, ambos actores tuvieron un romance en la vida real, que duró entre 2005 y 2007. Además, por si no lo sabías, la historia de amor de ‘The Notebook’ es una adaptación de la exitosa novela homónima de Nicholas Sparks.