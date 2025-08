Harrison Ford, en varias ocasiones, ha hablado sobre sus colegas en las distintas producciones que ha participado. Por ejemplo, en mayo de este año te informé sobre la vez que se pronunció acerca de la incorporación de Michael J. Fox a la temporada 3 de ‘Shrinking’. Ahora, te cuento que el actor se animó a contar la rápida reacción que tuvo tras golpear accidentalmente a Ryan Gosling. Todo durante el rodaje de ‘Blade Runner 2049’, una película de 2017.

En la mencionada cinta de ciencia ficción, Harrison interpretó a ‘Rick Deckard’, mientras que Ryan ‘dio vida’ al ‘agente K’, y justamente, cuando estaban grabando una escena de pelea del filme, ocurrió algo que, en definitiva, quedó grabado en la memoria de los dos.

Harrison Ford es un actor, productor de cine, y actor de voz estadounidense de cine y televisión. (Foto: Jesse Grant / Getty Images) / Jesse Grant

“¿Qué más podía hacer?”

“Nos acercamos demasiado y le di un golpe”, aseguró Ford en una reciente entrevista con Variety. “Me disculpé de inmediato. ¿Qué más podía hacer? No puedo contener un golpe. Simplemente lo aguanto”, agregó.

Harrison Ford y Ryan Gosling protagonizaron ‘Blade Runner 2049’ de 2017. (Foto: Mike Marsland / Getty Images) / Mike Marsland

Tras ello, el veterano actor hizo una broma sobre el también intérprete de ‘Ken’ en la película ‘live-action’ de ‘Barbie’. “Es un hombre muy guapo. Sigue siendo muy guapo (a pesar del golpe que le di accidentalmente)”, sostuvo Harrison Ford.

La vez que Ryan Gosling recordó lo sucedido en diciembre de 2016

A raíz de sus recientes declaraciones sobre lo sucedido, es importante recordar que, en diciembre de 2016, Ryan Gosling, en conversación con GQ, aseguró que el haber recibido un golpe de su colega fue una especie de “rito de iniciación”.

“Estábamos rodando una escena de pelea y, ¿sabes?, simplemente pasó. Pero lo gracioso fue que, al terminar, me trajeron hielo para la cara, y Harrison me apartó y metió el puño en el hielo”, expresó después Ryan, quien también contó aquella vez que el director de ‘Blade Runner 2049’, Denis Villeneuve, bromeó con lo sucedido. “En cuanto sucedió, el director se me acercó y me dijo: ‘Míralo así: ‘Indiana Jones’ te acaba de pegar’”, recordó.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí