Por Leslie A. Galván

“Nosotros no necesitamos permiso para bailar”, dice Kim Nam-joon o “RM”, de la banda surcoreana BTS, durante uno de sus conciertos desde Los Ángeles. Así lo documenta Disney+ en el detrás de cámaras de sus giras. Si en 2022 sus seguidores habían enloquecido con la posibilidad de ver a la banda en una presentación en vivo desde casa con el especial “Permission To Dance”, 2023 marcó una cita distinta a través del documental “BTS Monuments: Beyond the Star”, una serie que sigue a los cantantes desde los inicios hasta los años de mayor exposición global.

“No necesitamos permiso para bailar”: cuando BTS abrió las puertas de su intimidad a las ARMY en documentales
Cine

“Peligrosa y genial”: “El acorazado Potemkin”, la película soviética que fue prohibida en el mundo y que cambió el cine para siempre
Cultura contemporánea

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”
Historias

“Aprendí a decir no, a depurar lo que desgasta”: Franco Cabrera muestra su lado más vulnerable, cómo se preparó para “Yo soy”, “Al ángulo” y más
Televisión

