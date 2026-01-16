“No necesitamos permiso para bailar”: cuando BTS abrió las puertas de su intimidad a las ARMY en documentales

“Nosotros no necesitamos permiso para bailar”, dice Kim Nam-joon o “RM”, de la banda surcoreana BTS, durante uno de sus conciertos desde Los Ángeles. Así lo documenta Disney+ en el detrás de cámaras de sus giras. Si en 2022 sus seguidores habían enloquecido con la posibilidad de ver a la banda en una presentación en vivo desde casa con el especial “Permission To Dance”, 2023 marcó una cita distinta a través del documental “BTS Monuments: Beyond the Star”, una serie que sigue a los cantantes desde los inicios hasta los años de mayor exposición global.

La serie producida por HYBE es un registro cronológico de la banda surcoreana, fenómeno del k-pop, que encabezó la lista Billboard Hot 100 en 2020, dio un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), se hizo como el primer grupo de su género en ser nominado a los Grammy Awards, y ha liderado la lista World Digital Song Sales durante 11 años hasta el registro de enero de 2026.

Los integrantes de BTS (de izquierda a derecha), V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope, en el 64° Grammy Awards de Las Vegas. (Foto: AFP)

Como otros documentales lo hacen, esta serie funciona como un respiro para los fans, antes del servicio militar obligatorio que llevó a BTS a suspender actividades grupales durante un largo periodo hasta su reciente gira “BTS World Tour”, anunciada para este año y que también incluye a Perú.

“BTS Monuments: Beyond the Star”: La gran aventura

Estrenada en Disney+, “BTS Monuments: Beyond the Star” recorre en ocho episodios el camino de BTS desde su formación hasta su consolidación como uno de los grupos más influyentes del pop global. El primer episodio abre con una escena en la que RM declara: “Todavía creemos en el poder del arte y que puede cambiar el mundo”.

Imagen de BTS en el documental "BTS Monuments: Beyond the Star". (Foto: Captura Netflix)

La serie funciona como un ejercicio de memoria para el fandom, llamado “ARMY”, que tanta alegrías dieron a la banda desde su fundación en 2013. En los capítulos, se reconocen las personalidades de los integrantes del grupo:

RM (el vocalista Kim Nam-joon)

Jin (Kim Seok-jin) - Hoy de

Suga (Min Yoon-gi)

J-Hope (Jung Ho-seok)

Jimin (Park Ji-min)

V (Kim Tae-hyung)

Jungkook (Jeon Jung-kook)

Ellos viven momentos cotidianos, como estar en sus casas o en la disquera. También están en celebraciones privadas y conversan sobre su identidad artística, el éxito y el agotamiento que viene de ser un fenómeno musical.

Uno de los ejes más relevantes del documental es el repaso por los años de formación. Si-Hyuk Bang, fundador de HYBE, explica cómo RM fue el primer pilar del proyecto y cómo el grupo pasó por múltiples cambios antes de consolidar su alineación definitiva. La serie muestra que BTS nació en una compañía pequeña, en desventaja frente a gigantes como SM, JYP o YG, lo que hizo que sus primeros años estuvieran marcados por la incertidumbre y la presión constante.

Otro punto central es el entrenamiento extremo, que mucho ocurre en Corea del Sur en la industria de las artes. En la serie, el más joven de la banda, Jungkook, dice que no podría repetir ese proceso, mientras Suga afirma que mucho tiempo en la sala de práctica durante meses para lograr éxitos como “Danger” y otros.

La pandemia complejiza el argumento de la serie. Si el coche iba a 1000 por hora, a ellos les surge el reto de pisar el acelerador y encontrar otros mecanismos de conexión con sus fans. Se habían frenado conciertos presenciales, había distancia con el público y la imposibilidad de seguir haciendo giras.

“Bring the Soul”, la película íntima de la gira mundial

Antes de “Monuments”, BTS ya había explorado la narrativa documental con “Bring the Soul: La película”, estrenada en cines el 7 de agosto de 2019 y ahora disponible en Netflix Perú.

Imagen de BTS en el documental "Bring the Soul". (Foto: Captura Netflix)

El largometraje sigue a la banda durante su gira mundial “Love Yourself: Speak Yourself” (2018–2019), una de las más exitosas de su carrera, con presentaciones masivas en estadios como el Rose Bowl en California, y Wembley en Londres. En particular, se enfoca en los espacios posteriores al último concierto de la etapa europea, donde los integrantes comparten anécdotas entre risas y llanto. La mayoría de días son sesiones fotográficas o la energía de perfección por lograr la mejor coreografía posible.

Imagen de BTS en el documental "Bring the Soul". (Foto: Captura Netflix)

Documentales y otros registros detrás de escena de los BTS

Además de las producciones mencionadas, BTS ha permitido que sus integrantes exploren su mundo interior a través de proyectos individuales. Porque, en los últimos años, los fans vieron también la independencia y el crecimiento de sus integrantes, como Suga y J-Hope, que se lanzaron como solistas.

“SUGA: Road to D-DAY” ofrece una mirada íntima al proceso creativo del rapero Min Yoon-gi, uno de los miembros más introspectivos del grupo. “J-Hope IN THE BOX” se enfoca en la preparación de Jung Ho-seok para su álbum solista, y cómo vivió las tensiones de construir una identidad fuera del colectivo.

Si bien estos documentales no suelen abordar directamente controversias más delicadas —como tensiones con los manager o episodios menores de las conductas públicas de Suga y Jungkook—, sirven para navegar en los propios desafíos de la fama global que les tocó a ese grupo de jóvenes coreanos.

“Son una culminación de una estrategia ideada por el gobierno surcoreano para usar la diplomacia ‘soft’ (poder cultural) para promover Corea en el mundo”, dice la periodista canadiense Lainey Lui en el especial de ETalk, “The BTS Phenomenon”, que analiza el fenómeno musical que igualó, incluso, a The Beatles al tener tres álbumes en el número 1 del Billboard 200 en menos de un año (en 2019).

En conjunto, los documentales sobre BTS muestran ese brillo que el ejército de fanáticos de la banda quieren encontrar al ver a sus ídolos sobre el escenario. ¿Por qué son así? ¿Cómo se convirtieron en eso? Y puede ser una importante previa para el concierto del 10 de septiembre en Lima.