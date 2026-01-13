BTS confirma conciertos en Perú: ¿Cuánto costarán las entradas para sus shows?

BTS llegará a Perú este 2026 y los fans esperan con ansias todos los detalles sobre el concierto como el lugar donde se realizará y el costo de las entradas para ver a los idols más reconocidos de la escena del K-Pop. Todo lo que se sabe en los siguientes párrafos.

Este martes 13 de enero, la agrupación de K-Pop sorprendió a todos al anunciar las fechas y ciudades que visitará como parte de su gira mundial, que arranca el próximo 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. Tras algunas fechas en su país natal, los artistas llegarán a Estados Unidos y Europa.

Tras presentarse en diversas ciudades del mundo, BTS confirmó su llegada a Latinoamérica, siendo su primera visita Bogotá, Colombia para luego ofrecer dos conciertos en Lima, Perú, los días 9 y 10 de octubre del 2026.

BTS confirmó que ofrecerá dos conciertos en Perú este 2026. (Foto: Captura de imagen)

¿Cuánto costarán las entradas para el concierto de BTS en Perú?

Hasta el momento solo se ha confirmado las fechas de la visita de BTS a Perú, por lo que ninguna productora se ha pronunciado sobre el precio de las entradas.

Sin embargo, se puede determinar que pronto se revelarán mayores detalles sobre la llegada de BTS a Perú, incluyendo el escenario y el costo de los boletos para ver a los idols.

Este es el anuncio oficial de la gira mundial de BTS. (Foto: X)

BTS anuncia nuevo álbum

Como parte de los grandes anuncios de BTS para este 2026, la agrupación de K-Pop también reveló que lanzará un nuevo álbum grupal, cuya preventa iniciará el 16 de enero, mientras que su estreno está previsto para el próximo 20 de marzo del 2026.

Este disco contará con 14 temas y será su primer trabajo conjunto desde 2022, año en el que BTS marcó su primera separación por proyectos personales y el cumplimiento del servicio militar en Corea del Sur.