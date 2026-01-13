BTS confirma conciertos en Perú: ¿Cuánto costarán las entradas para sus shows?

Escuchar
BTS confirma conciertos en Perú este 2026. (Fotos: AFP)

Por Redacción EC

BTS llegará a Perú este 2026 y los fans esperan con ansias todos los detalles sobre el concierto como el lugar donde se realizará y el costo de las entradas para ver a los idols más reconocidos de la escena del K-Pop. Todo lo que se sabe en los siguientes párrafos.

