El pasado lunes 13 de octubre se realizó el estreno de la nueva temporada de “Yo soy” con sus clásicos castings, donde diversos artistas se presentaron para dar gala de su talento de imitación. Esta vez, hubo un cantante que destacó al interpretar al artista surcoreano Jungkook, miembro de BTS.
El joven cantante Enzo Jiménez, estudiante de la carrera de Derecho, llegó desde Ventanilla a los estudios de Latina para dar rienda suelta a su talento y demostrar que puede sumarse a la nueva temporada de “Yo soy”.
En esta oportunidad, el imitador de Jungkook subió al escenario para interpretar el tema “Seven”, tema que el artista original lanzó en 2003 en colaboración con Latto.
Tras su interpretación, Ricardo Morán tomó la palabra y le hizo una serie de preguntas al participante para luego pedirle que cante una estrofa de la canción a capela. Finalmente, le dio su aprobación.
“Me pasa que a veces los participantes creen que a veces los vamos a cortar a mitad de la canción y se aprenden solo una parte de la letra, después empiezan a improvisar. Está bien, te digo que sí”, explicó el integrante del jurado.
De esta manera, Jely Reátegui y Carlos Alcántara también se sumaron a los votos positivos e invitaron al imitador de Jungkook a presentarse en la siguiente etapa de “Yo soy” y así tentar la oportunidad de formar parte de las galas.
