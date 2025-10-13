Tras celebrar el final de la primera temporada del 2025, el programa “Yo soy” confirmó que tendrá una nueva entrega, la cual se podrá ver a través de Latina desde este lunes 13 de octubre, fecha en la que dará inicio la etapa de castings.
El pasado sábado 11 de octubre se llevó a cabo la gran final de temporada que marcó el regreso de “Yo soy” a la televisión peruana. Minutos antes de dar a conocer el nombre del ganador, Franco Cabrera anunció una “sorpresa”.
LEE: “Yo soy”: Imitador de Pedro Infante se convirtió en el ganador de la temporada
“Ojo que este lunes empieza una nueva temporada que va a estar increíble, nueva temporada de ‘Yo soy’”, dijo Franco Cabrera. “Esta temporada se viene con unos talentos increíbles”, agregó Diana Sánchez.
Fiel al estilo del programa, el anuncio del ganador se prolongó aún más cuando el presentador anunció que iban a presentar un video que muestra cómo fue la primera etapa de casting de la nueva temporada de “Yo soy”.
“¡YO SOY CONTINÚA! Desde este lunes 13 de octubre a las 9 p.m., comienza la SEGUNDA TEMPORADA con nuevos castings, más talento, imitación y diversión sin límites”, señala el adelanto de la temporada publicado en redes sociales.
MÁS INFORMACIÓN: “Yo soy”: Así fue la impactante presentación de Raphael en la gran final
De esta manera, se confirmó que “Yo soy” tendrá una segunda temporada este 2025 y que se mantendrá el equipo de la primera entrega. Franco Cabrera y Diana Sánchez se mantendrán en la conducción, mientras que Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reátegui seguirán en la mesa del jurado.
