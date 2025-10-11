Después de varias semanas cargadas de emoción y competencia intensa, el ‘reality’ de imitación peruano 'Yo Soy' llegará a su gala final de la temporada 2025, donde el público elegirá al ganador, quien se llevará un premio de S/ 20 000 (veinte mil soles).

Los imitadores de Pedro Infante, Raphael, José José y Daddy Yankee se han convertido en los cuatro semifinalistas que aseguraron su lugar en la última etapa y deberán someterse al escrutinio tanto del jurado como de los televidentes.

Por su parte, los jueces Carlos Alcántara, Ricardo Morán y Jely Reátegui serán los encargados de evaluar las actuaciones de los cantantes.

Ellos lograron imponerse tras la reciente eliminación de los concursantes que imitaban a Jim Morrison, Feid, Joy y Denisse Guerrero.

La gran final de ' Yo Soy’ se transmitirá este sábado 11 de octubre a partir de las 9:00 p.m. (hora peruana) por Latina TV. Además, podrá seguirse en vivo a través de una transmisión especial en su canal de YouTube.

El ganador de la temporada será seleccionado mediante la participación directa del público, mediante un sistema de votación digital.

Para ello, la elección se realizará exclusivamente a través del aplicativo de Latina TV, disponible en Play Store (Android) y App Store (iOS).

El proceso es gratuito y solo se tiene que descargar la aplicación, registrarse o iniciar sesión, para luego votar por el imitador de preferencia durante el programa.