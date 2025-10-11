Tras una exitosa operación, se encuentra recuperado César More Nizama, tecladista de Agua Marina, quien resultó herido de gravedad la noche del miércoles 8 de octubre, cuando, en pleno concierto del grupo en Chorrillos, delincuentes motorizados dispararon por detrás del escenario.
“¡Bendito sea Dios Todopoderoso! A Él sea la gloria y honra. Porque gracias a Él, nuestro querido hermano César Augusto More Nizama ha salido victorioso de la operación que se le hizo", escribieron los hermanos del músico en sus redes sociales.
Luego del feroz atentado contra la agrupación norteña, More de 51 años, fue trasladado al Hospital Nacional Guillermo Almenara, ingresando a las 11:40 p. m. con dos balazos en el tórax, informó EsSalud.
Pese a las especulaciones de una recaída por la gravedad de sus heridas, el Seguro aclaró que More Nizama fue sometido exitosamente a una cirugía reconstructiva sin complicaciones. “Ya salió de la intervención”, confirmaron a La República
A su vez, la familia de César agradeció el apoyo recibido, extendiendo su reconocimiento a los Quiroga Querevalu, propietarios de la orquesta donde trabaja More, "por todo el apoyo que hasta este momento nos siguen brindando".
El atentado, vinculado a presuntas extorsiones al grupo, dejó heridos a tres de sus integrantes, entre ellos el animador Wilson Ruiz y los hermanos Luis y Manuel Quiroga, quienes también fueron alcanzados por las balas.
Sin embargo, la orquesta precisó en redes sociales que todos se encuentran “fuera de peligro, estables y en proceso de recuperación”.
Agua Marina: “Un cambio en la presidencia no es garantía de mejora”
Asimismo, el grupo criticó al Estado por “abandonarlos cuando más lo necesita” y en relación con la vacancia presidencial de Dina Boluarte y sucesión constitucional de José Jerí, señalaron: “Un cambio en la presidencia no asegura mejoras si el país sigue bajo los mismos pactos, la misma indiferencia y la misma violencia”.
Finalmente, exigieron “medidas concretas, urgentes y efectivas” para frenar las extorsiones que afectan al sector musical. “No queremos más discursos, ni promesas, ni indiferencia”, sentenciaron.
