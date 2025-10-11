Tras una exitosa operación, se encuentra recuperado César More Nizama, tecladista de Agua Marina, quien resultó herido de gravedad la noche del miércoles 8 de octubre, cuando, en pleno concierto del grupo en Chorrillos, delincuentes motorizados dispararon por detrás del escenario.

“¡Bendito sea Dios Todopoderoso! A Él sea la gloria y honra. Porque gracias a Él, nuestro querido hermano César Augusto More Nizama ha salido victorioso de la operación que se le hizo" , escribieron los hermanos del músico en sus redes sociales.

Luego del feroz atentado contra la agrupación norteña, More de 51 años, fue trasladado al Hospital Nacional Guillermo Almenara, ingresando a las 11:40 p. m. con dos balazos en el tórax, informó EsSalud.

Pese a las especulaciones de una recaída por la gravedad de sus heridas, el Seguro aclaró que More Nizama fue sometido exitosamente a una cirugía reconstructiva sin complicaciones. “Ya salió de la intervención”, confirmaron a La República

A su vez, la familia de César agradeció el apoyo recibido, extendiendo su reconocimiento a los Quiroga Querevalu, propietarios de la orquesta donde trabaja More, "por todo el apoyo que hasta este momento nos siguen brindando".

El atentado, vinculado a presuntas extorsiones al grupo, dejó heridos a tres de sus integrantes, entre ellos el animador Wilson Ruiz y los hermanos Luis y Manuel Quiroga, quienes también fueron alcanzados por las balas.

Sin embargo, la orquesta precisó en redes sociales que todos se encuentran “fuera de peligro, estables y en proceso de recuperación”.

Agua Marina: “Un cambio en la presidencia no es garantía de mejora”

Asimismo, el grupo criticó al Estado por “abandonarlos cuando más lo necesita” y en relación con la vacancia presidencial de Dina Boluarte y sucesión constitucional de José Jerí, señalaron: “Un cambio en la presidencia no asegura mejoras si el país sigue bajo los mismos pactos, la misma indiferencia y la misma violencia”.

Finalmente, exigieron “medidas concretas, urgentes y efectivas” para frenar las extorsiones que afectan al sector musical. “No queremos más discursos, ni promesas, ni indiferencia”, sentenciaron.

Pronunciamiento de Agua Marina