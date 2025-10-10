Luego del reciente atentado contra la orquesta Agua Marina, la agrupación emitió un comunicado oficial en el que confirman que sus cuatro integrantes heridos durante la feroz balacera durante su show se encuentran estables y fuera de peligro. Además, exigieron al gobierno tomar medidas urgentes en la lucha contra la violencia, asesinatos y extorsiones.

La orquesta detalló que César More, Wilson Ruiz, Manuel Quiroga y Luis Quiroga están en proceso de recuperación médica tras haber recibido impactos de bala durante su presentación el último 8 de octubre, en el Círculo Militar de Chorrillos.

“El acto criminal que irrumpió en pleno show sembró el pánico entre cientos de familias y dejó a varios de nuestros compañeros heridos. Por ello, queremos informar con responsabilidad que se encuentra fuera de peligro, estables y en proceso de recuperación médica. Agradecemos profundamente al público por su valentía, a quienes ayudaron a resguardar a los heridos y a las autoridades médicas por su rápida atención”, indicó Armonía 10 en su comunicado.

Además, en su comunicado, se pronunciaron sobre la grave crisis política que afronta el país y señalan que la salida de Dina Boluarte de la presidencia y el ascenso de José Jerí no son garantía en la lucha contra el crimen.

“Lo que sí queremos condenar con absoluta firmeza es la conducta de un Estado que abandona a su gente cuando más lo necesita y que solo reacciona cuando se trata de proteger sus propios intereses. Un cambio en la presidencia no es garantía de mejora si el país sigue gobernado por los mismos pactos, la misma indiferencia y la misma violencia”, advirtió la agrupación musical.

“La verdadera transformación llegará cuando dejen de morir peruanos y se adopten medidas concretas que devuelvan seguridad y esperanza al país. Desde todas las familias que conforman Agua Marina exigimos medidas concretas, urgentes y efectivas. No queremos más discursos, ni promesas ni indiferencia”, añadieron.

Como se recuerda, el último martes dos sujetos en moto se desplazaron por las avenidas Defensores del Morro y Confraternidad para perpetrar el ataque. Los delincuentes realizaron más de 20 disparos por la parte trasera del escenario.

