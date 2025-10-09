Semanas antes del ataque armado que dejó cinco heridos durante un concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, un audio fue difundido por las autoridades y habría sido una advertencia directa del delincuente Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’. En la grabación, el cabecilla criminal afirmaba que quienes brindaban seguridad a la orquesta “ya no estaban” y advertía que “Lima Norte tenía dueño”.

En el registro de voz, Moreno, actualmente recluido en Paraguay, se mostraba desafiante y seguro de su poder. “Carabayllo tiene dueño, caballero. Yo estoy manejando Lima Norte”, decía, exigiendo que la orquesta no se presentara en su zona sin autorización o sin pagar un cupo.

El mensaje, difundido en septiembre, hoy cobra relevancia tras el atentado pues evidenciaba la red de extorsión que el líder de Los Injertos del Cono Norte mantenía activa incluso desde la clandestinidad. Este grupo delictivo se dedica a cobrar cupos a empresarios, transportistas y artistas, utilizando amenazas y ataques armados para mantener el control de diversas zonas de Lima.

En otra parte del audio, Moreno dejaba entrever su estrategia criminal: “Yo sigo limpiando mi cancha, caballero”, expresó, en alusión a la eliminación de sus rivales. Mencionó incluso a Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘Jorobado’, quien cumple una condena de 15 años de prisión. “Ese perro ya no tiene ni voz ni voto”, señaló con tono frío.

El mensaje fue amenazante, pese a que el cabecilla expresaba buscar el diálogo. “No es dable que usted entre a tocar con su orquesta al Cono Norte sin llegar a un diálogo con mi persona o con mi coordinador”, insistía el delincuente.

Sin embargo, debido a las pocas horas desde el atentado, la Policía no ha informado qué banda criminal se halla tras el atentado.

En marzo, el fundador de Agua Marina denunció públicamente que su agrupación había sido víctima de extorsiones reiteradas. Reveló que delincuentes colocaron explosivos en los alrededores de sus conciertos e incluso balearon uno de sus buses de traslado durante una gira por el norte del país. En esa ocasión, pidió protección a las autoridades y alertó que existían mafias dedicadas al cobro de cupos en eventos artísticos.