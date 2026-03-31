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Ignacio Buse este año solo ha jugado torneos ATP. (Foto: Facebook)
Ignacio Buse este año solo ha jugado torneos ATP. (Foto: Facebook)
Por Christian Cruz Valdivia

Ignacio Buse volvió a demostrar que está para ser protagonista en la elite del tenis mundial. El tenista peruano venció al italiano Matteo Berrettini por 7-6, 6-7 y 6-4 en la primera ronda del ATP 250 de Marrakech (Grand Prix Hassan II), que se juega en arcilla en Marruecos.

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