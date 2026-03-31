Ignacio Buse volvió a demostrar que está para ser protagonista en la elite del tenis mundial. El tenista peruano venció al italiano Matteo Berrettini por 7-6, 6-7 y 6-4 en la primera ronda del ATP 250 de Marrakech (Grand Prix Hassan II), que se juega en arcilla en Marruecos.

El nacional volvió a derrotar al italiano, como ya lo había hecho en el ATP 500 de Río, con lo que confirma que su crecimiento sigue semana a semana.

Nacho esta vez mostró más determinación en algunos puntos claves, como el ‘tie break’ del primer set y en los quiebres que recuperó en el segundo set, aunque en ese ‘tie break’ no pudo estar afinado.

El tercer set lo inició con un rápido quiebre que supo mantener hasta el final y no tuvo problemas para cerrar la victoria en el último punto, ya que no cedió games.

Buena noticia para Nacho y el deporte peruano, sobre todo porque el tenista viene de disputar dos torneos en pistas duras (Indian Wells y Miami), en los que terminó con ampollas en el pie. En la arcilla de Marrakech no se notó si arrastra dolencias.

Así, Nacho avanza de ronda y con los 25 puntos que suma ya defendió los que ganó en el Challenger de Menorca del año pasado, por lo que ahora podrá seguir ascendiendo en el ránking.

Desde el último lunes, Buse ocupa el puesto 59 ATP, con lo que se convirtió en el cuarto tenista peruano mejor ubicado en la historia del tenis, mejorando el puesto 60 de Varillas, y solo superado por Yzaga, Arraya y Horna.

En la segunda ronda, probablemente el jueves, se enfrentará al argentino Camilo Ugo Carabelli, ante quien registra una derrota en el Challenger de Santiago del 2024. El peruano va por su revancha.

Este miércoles, Nacho jugará el cuadro de dobles junto al español Iñigo Cervantes y enfrentan a la dupla polaca formada por Drzewiecki y Majchrzak.

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